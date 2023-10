Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuovo weekend con Maurizio, ma scoppia la crisi

Gemma Galgani: la frequentazione con Maurizio non decolla

Non c’è pace per Gemma Galgani che pensava di aver trovato in Maurizio l’uomo che stava aspettando. Sin dalle prime settimane, Gemma ha cominciato ad uscire con Maurizio mostrando immediatamente un forte interesse nei confronti del cavaliere. Interesse ricambiato dal momento che Maurizio non ha mai negato di essere molto incuriosito dalla personalità di Gemma e di voler portare avanti la frequentazione. Dopo poco più di un mese, i due continuano a frequentarsi senza esclusiva dal momento che Maurizio ha deciso di conoscere altre dame ovvero Elena. Inoltre, non è ancora arrivato il fatidico bacio.

L’atteggiamento di Maurizio che ha spiegato di non voler ancora baciare Gemma per paura di rovinare il rapporto non convince Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche gli altri protagonisti di Uomini e Donne. Gemma, invece, ha sempre compreso le paure di Maurizio, ma nel corso degli ultimi giorni trascorsi insieme, qualcosa sembrerebbe aver deluso la dama.

Gemma Galgani delusa da Maurizio?

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gemma Galgani e Maurizio hanno nuovamente trascorso del tempo insieme. In particolare, è stata la dama di Torino a raggiungere Maurizio che ha deciso di condividere con lei tutto il suo tempo, compreso quello dedicato al lavoro facendosi accompagnare ad alcuni eventi. Tra i due, però, il bacio non è ancora arrivato.

Se prima Gemma comprendeva, stavolta non nasconde la delusione. In studio, però, Maurizio ribadisce di non riuscire ad andare oltre scatenando la reazione non solo di Gemma, ma anche di Tina e Gianni.

