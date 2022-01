UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 14 gennaio: dubbi su Gemma e Stefano

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 gennaio

Oggi, venerdì 14 gennaio, alle 14.45 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri è iniziata con Gemma Galgani, che dopo la delusione ricevuta da Leonardo, potrebbe aver deciso di dare una possibilità a Stefano. Non è mancato un battibecco con la sua acerrima nemica Tina Cipollari. È stata poi mostrata l’esterna tra Matteo Ranieri e la bella Martina, mentre Luca Salatino, ex corteggiatore di Roberta, ha fatto il suo ingresso in studio come nuovo tronista. Per lui arriveranno presto nuove ragazze: troverà l’amore dopo la “non-scelta” di Roberta che gli ha preferito Samuele? Vediamo cosa succederà nella puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi

Uomini e Donne: prime corteggiatrici per Luca?

Nello studio di Uomini e Donne si parlerà ancora di Gemma Galgani e del cavaliere Stefano. Inizialmente la dama torinese non voleva conoscerlo, per non far arrabbiare Leonardo, ma poi ha cambiato idea. Eppure, sono in molti ad essere convinti che Gemma non sia davvero attratta dal cavaliere di Fregene. E che anzi, sia sempre più distante. Anche sui social i fan di Uomini e Donne hanno dei dubbi sul percorso di Gemma dentro il programma: “Gemma è assolutamente palese che non sta cercando nessun amore. Lei fa tutti i suoi teatrini quando si accorge che chi ha di fronte è disinteressato, Stefano che dimostra vero interesse lo schifa da subito. Ridicola!”. Spazio anche al trono classico: Matteo, ex scelta di Sophie Codegoni, continua a conoscere le sue corteggiatrici, anche se il suo trono non sta ancora appassionando il pubblico. “Tra Martina e Matteo mi sembra più lui il corteggiatore che lei. Se la tira troppo la tipa” e “Matteo che si sceglie una uguale alla ex ma allora sei recidivo”, hanno commentato due utenti su Twitter. Per Luca arriveranno le prime corteggiatrici: chi conquisterà il suo interesse?

