Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 marzo: un bacio tra Gemma e Silvio…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 marzo

Uomini e Donne torna in onda oggi con una nuova puntata. Quella che comincia oggi, come svela Lorenzo Pugnaloni, è la registrazione dedicata anche alla scelta di Federico Nicotera che dovrebbe essere trasmessa durante il weekend. Prima di vedere la scelta del tronista, però, la puntata sarà dedicata a Gemma Galgani. La dama di Torino sta conoscendo Silvio, un simpatico 71enne giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Nella scorsa puntata, la Galgani, pur ammettendo di essere interessata, si era lamentata del linguaggio di Silvio che lei considera “troppo colorito”.

Attilio Romita "al GF Vip sono apparso rosicone e permaloso"/ "Ho avuto paura di..."

Nonostante una divergenza di opinioni sull’argomento, tra Gemma e Silvio la frequentazione continua e, nella puntata in onda oggi, Gemma racconterà che c’è stato anche un bacio. Cosa racconterà, invece, Silvio?

Il trono di Nicole e la questione Desdemona

Nel corso della puntata ci sarà ancora spazio per il trono di Nicole Santinelli che sta conoscendo i suoi corteggiatori, in particolare Andrea per il quale aveva espresso interesse anche Roberta Di Padua. Nella nuova puntata, però, la tronista ha scelto di portare in esterna Francesco con cui, però, non c’è stato alcun tipo di trasporto o coinvolgimento.

Incidente Biassono/ Maria Rita Parsi "I ragazzi di oggi vivono nella realtà virtuale"

Infine, ampio spazio sarà dedicato nuovamente al trono over, in particolare a Desdemona Balzano che ha scelto di conoscere anche Ivan. Nella scorsa puntata, la dama aveva ammesso di aver paura di legarsi alle persone avendo sofferto tanto in passato. Oggi, però, la dama sarà la protagonista di una serie di segnalazioni che la redazione, stando alle anticipazioni, non ha potuto ignorare. Segnalazioni che, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni che, però, non svela il contenuto, porteranno all’addio della dama alla trasmissione.

LEGGI ANCHE:

Noce moscata gate ad Amici 22: Alessandra Celentano rompe il silenzio/ "Orrendo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA