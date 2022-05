Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 16 maggio: Luca ha baciato Lilli o Soraia?

Uomini e Donne, puntata oggi 16 maggio 2022

Inizia una nuova settimana e torna il consueto appuntamento con Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 14. 45. Quella che andrà in onda oggi, lunedì 16 maggio, si preannuncia una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo la puntata di venerdì 13 maggio 2022 dedicata quasi solo ed esclusivamente al Trono Over la puntata odierna dovrebbe aprirsi con il Trono Classico. La giovane tronista Veronica sta conoscendo meglio i tre corteggiatori Federico, Andrea e Matteo, mentre il tronista romano Luca Salatino si sta concentrando sulle sue due corteggiatrici, Lilli e Soraia tra le quali farà la scelta. Dalle anticipazioni che circolano sul web sappiamo che Luca ha portato in esterna entrambe le ragazze ma solo con una di loro è scattato il bacio: chi sarà la fortunata?

Uomini e Donne: la scelta di Luca, il ritorno di Isabella e Fabio

Dopo aver trattato il Trono Classico, nella puntata di oggi – lunedì 16 maggio – di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per i protagonisti del Trono Over. La scelta di Luca Salatino, salvo cambiamenti, verrà registrata proprio la settimana prossima, tra giovedì e venerdì. Lo chef e pugile romano chi sceglierà? La scelta sembrerebbe ricadere su Lilli: sarà davvero così? Per quanto riguarda il Trono Over, invece, dalla scorsa settimana è previsto l’arrivo di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, ex protagonisti del programma. La dama e il cavaliere si sono conosciuti e innamorati: ora sembrano pronti a fare il grande passo. In studio racconteranno come procede la loro storia d’amore. Torneranno oggi? Appuntamento alle 14.45 su Canale 5 con Uomini e Donne.

