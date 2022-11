Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 16 novembre: Riccardo esce con Gloria e…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 novembre

Puntata imperdibile quella di Uomini e donne in onda oggi, mercoledì 16 novembre. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, i protagonisti della puntata di oggi dovrebbero essere Ida Platano, Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Ancora una volta, la storia tra Ida e Alessandro sarà oggetto di liti e discussioni. Con Alessandro e Ida al centro dello studio, Maria De Filippi manderà in onda un filmato in cui Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, dietro le quinte, sparlano di Alessandro e Ida.

Un filmato che scatenerà nuovamente la discussione e, soprattutto, una nuova lite tra la Platano e la Di Padua che continuano a litigare in ogni puntata da quando Roberta è tornata ufficialmente a far parte del parterre del trono over.

Riccardo Guarnieri e la frequentazione con Gloria Nicoletti

L’atmosfera, nello studio di Uomini e donne, si infiammerà dopo l’ingresso di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese che aveva precedentemente espresso la volontà di lasciare definitivamente la trasmissione, non solo annuncerà di aver cambiato idea, ma svelerà anche di aver cominciato a frequentare un’altra dama del parterre ovvero Gloria Nicoletti. In studio si scatenerà il putiferio e, nella discussione, interverrà anche Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano punterà il dito contro Alessandro Vicinanza, reo di non avere reazioni di fronte ai continui battibecchi tra Ida e Riccardo i quali litigheranno pesantemente. Da parte sua, Alessandro, oltre a ribadire di essere innamorato, spiegherà di voler vedere come sarà il comportamento di Ida nelle prossime settimane prima di prendere una decisione definitiva.

