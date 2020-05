Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 18 maggio: Gemma e Sirius, pace fatta?

Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 18 MAGGIO

Uomini e donne torna in onda oggi, 18 maggio, per l’inizio di una nuova settimana insieme all’insegna del trash, del gossip e delle emozioni. Ancora una volta la protagonista potrebbe essere Gemma Galgani. La dama torinese ci ha lasciato in sospeso per via della sua prima scenata di gelosia a Sirius reo di scambiare degli sguardi con Valentina Autiero e accettare i suoi complimenti. Gemma è andata su tutte le furie ma alla fine ha ballato con il suo corteggiatore parlando a distanza con lui di quanto è accaduto, il ballo riparatore avrà funzionato? Forse lo scopriremo solo oggi quando la dama tornerà protagonista della nuova puntata di Uomini e donne rivelando come ha passato questi giorni al fianco del suo giovane corteggiatore. Come saranno finte le cose? Dopo quello che è successo la scorsa settimana Gemma è rimasta da sola con Nicola visto che sia Occhi Blu che Cuore di Poeta sono stati eliminati, ci saranno nuovi corteggiatori per lei?

ENZO E PAMELA TORNANO A UOMINI E DONNE?

Dall’altra parte ci sono Enzo e Pamela. I due sono tornati in studio a Uomini e donne per annunciare il loro addio ma poi tutto sembrava pronto per rientrare ma è stata solo un’illusione. Enzo ha lasciato Pamela perché si è detto molto arrabbiato con lei per via del suo comportamento poco rispettoso e poi le ha fatto avere i vestiti in studio per mano di Gianni Sperti. Il cavaliere è poi tornato in studio per chiarire che i vestiti glieli aveva chiesti la sua ex e che non voleva venissero portati in studio ma dovevano essere lasciati dietro le quinte. Fatto sta che Pamela era pronta ad andare avanti con lui e riprovarci ma ottenendo un no come risposta quando lei ha rifiutato di chiedergli scusa. Torneranno in studio in coppia o da single?



