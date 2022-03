Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 18 marzo: doppia esterna per Luca

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 marzo 2022

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 18 marzo, con l’ultima puntata settimanale. Dopo il momento di passione tra Ida Platano e Alessandro che, dopo una lite in studio, si sono scambiati un bacio super passionale e la lite tra Tina Cipollari e Pinuccia che si è lasciata andare nuovamente alle lacrime, tra i protagonisti di oggi ci dovrebbe essere Luca Salatino. Il tronista sta continuando a conoscere nuove ragazze senza dimenticare le corteggiatrici per cui ha provato subito un interesse.

Come fanno sapere le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, nel corso della puntata di oggi, Luca si ritroverà tra Lilli e Soraia, le due ragazze per le quali prova una forte attrazione fisica. Con Lilli c’è già stato un bacio che ha scatenato la dura reazione delle altre corteggiatrici, in primis Soraia. Cosa accadrà oggi?

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Maria De Filippi dovrebbe tornare ad occuparsi anche del trono over. Tra i protagonisti che potrebbero accomodarsi al centro dello studio ci sono Biagio Di Maro, Armando Incarnato e Diego Tavani. Biagio è ancora alla ricerca della donna della sua vita dopo la decisione di Stella di chiudere la conoscenza.

Anche Armando e Diego non sembrano essere molto fortunati. Entrambi stanno chiudendo le rispettive conoscenze dopo pochi appuntamenti. Entrambi i cavalieri di Uomini e Donne si accomoderanno oggi al centro dello studio per condividere con il pubblico le novità della loro vita privata? Lo scopriremo nel corso della puntata.

