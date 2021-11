Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 18 novembre: nuovo cavaliere per Gemma Galgani

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 novembre

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 18 novembre, alle 14.45 su canale 5. La puntata dovrebbe aprirsi con Gemma Galgani. Per la dama di Torino non è un momento particolarmente facile. Dopo il tentativo di continuare la conoscenza con Costabile e la decisione di quest’ultimo di chiudere definitivamente ritenendo il proprio carattere incompatibile con quello di Gemma, per quest’ultima, potrebbero arrivare nuove gioie. La dama di Torino è sempre decisa a trovare l’amore, un sentimento in cui continua a credere nonostante le delusioni. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, dunque, arriverà una novità per la dama di Torino?

Gemma resta una delle dame più corteggiate. Come spiegato da Maria De Filippi nelle precedenti puntate, infatti, sono tanti i cavalieri che chiamato la redazione per conoscerla. Per Gemma, dunque, già nella puntata in onda oggi, arriveranno nuovei cavalieri?

Uomini e Donne, Andrea Nicole litiga con Ciprian?

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi dovrebbe trovare spazio anche il trono classico. Per matteo Ranieri potrebbero esserci le prime esterne mentre per Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti il percorso sul trono è ormai agli sgoccioli. Quello di Andrea Nicole, tuttavia, si sta rivelando più difficile del previsto. Molto presa sia da Alessandro e da Ciprian, la tronista non riesce a nascondere i propri sentimenti.

Tuttavia, Ciprian, nella puntata in onda ieri, non ha nascosto di essere infastifito dalle attenzioni che la tronista concede ad Alessandro e, dalle indiscrezioni che circolano sul web, pare che ci sarà una piccola crisi nella conoscenza tra Andrea e il corteggiatore. Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne.

