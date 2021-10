Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 18 ottobre: Ida e Marcello ci riprovano?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 ottobre

Oggi, lunedì 18 ottobre, alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Per quanto riguarda il trono over, Ida Platano è tornata protagonista del parterre, dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri. La bella dama ha iniziato a frequentare Marcello Messina, ma i dubbi e il malcontento della dama hanno innervosito il cavaliere che ha deciso di chiudere la storia. Durante l’ultima puntata del dating show Marcello e Ida sembravano pronti a riprovarci. La coppia si darà una seconda possibilità o la loro relazione è definitivamente naufragata? Spazio anche a Gemma Galgani che racconterà gli sviluppi sulla sua frequentazione con Costabile. Non mancherà un nuovo scontro con Tina Cipollari: fin dalle prime puntate di questa edizione l’opinionista ha avuto da ridire sugli ultimi ritocchi della dama torinese.

Joele Milan la verità dopo la "cacciata" da Uomini e Donne/ "Contattato per ritornare ma sul trono non torno"

Uomini e donne: arriva un nuovo tronista?

Per quanto riguarda il trono classico, invece, nell’ultima puntata di Uomini e Donne è andata finalmente in onda la “cacciata” di Joele Milan. Il ragazzo veneto ha proposto alla sua corteggiatrice Ilaria Melis di cominciare a seguire sui social il suo migliore amico in modo da potersi sentire senza telecamere. Un gesto che va contro le regole del programma. Joele e tutte le sue corteggiatrici hanno lasciato il programma. Non è da escludere che nella puntata di oggi si parli ancora dell’accaduto. In tanti si aspettavano di vedere arrivare un sostituto del tronista veneto: questo però non è ancora successo. Sappiamo che il tronista Matteo Fioravanti ha già fatto la sua scelta: nella registrazione del 10 ottobre 2021 Matteo ha lasciato il programma insieme a Noemi. La scelta, però, secondo le ultime indiscrezioni verrà mostrata in tv nella prima settimana di novembre.

