Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 19 dicembre: Marcello e Jasna lasciano il programma

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 19 dicembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 19 dicembre, con una nuova puntata in cui non mancheranno emozioni, discussioni e colpi di scena. Dopo la scelta di Emanuela e Marco Antonio di lasciare insieme la trasmissione, nel corso della puntata odierna, un’altra coppia annuncia la decisione di andare via. Al centro dello studio si accomoderanno Marcello e Jasna che, dopo essersi allontanati per un fraintendimento, annunceranno la decisione di andare via insieme per poter vivere quotidianamente la relazione. Dopo le emozioni, tuttavia, non mancheranno le discussioni.

In particolare, la protagonista indiscussa degli scontri sarà Tina Cipollari che si scontrerà con Federico, il cavaliere giunto in trasmissione per conoscere Barbara De Santi e che, dopo la fine della conoscenza con quest’ultima, ha deciso di uscire con Aurora Tropea.

Spazio, poi, al trono classico con Cristian Forti al centro dello studio. Dopo aver mandato in onda il filmato dell’esterna tra Cristian Forti e Valentina, nella puntata odierna, il tronista avrà un confronto con Virginia, l’altra corteggiatrice a cui è fortemente interessato. Con entrambe, non sono mancati gli scontri, ma con Virginia, oggi, ci sarà una discussione durissima che porterà la corteggiatrice a lasciare lo studio.

Cristian, infatti, non nasconderà il risentimento nei confronti di Virginia per la scelta di non presentarsi in esterna. Una decisione che Cristian considera insensata al punto del percorso. Di fronte, poi, alla scelta di Virginia di andare via, spiegherà di non avere più alcuna intenzione di correrle dietro.











