Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 2 marzo: Giovanna star! (Trono Classico)

UOMINI E DONNE PUNTATA DI OGGI, 2 MARZO, TRONO CLASSICO

Uomini e donne torna in onda oggi 2 marzo molto probabilmente con il trono classico. La scorsa settimana la presentazione di Giovanna Abate e il suo speed date al centro dello studio ha tenuto banco ma senza molto scalpore visto che il pubblico se l’è data a gambe facendo crollare gli ascolti almeno rispetto al trono over che naviga ben al di sopra del 20% di share. Cosa succederà oggi? Secondo alcuni potrebbe essere il momento della messa in onda di quella che è stata l’ospitata di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, mentre per altri sarà proprio il trono classico a tornare in onda. In questo caso Giovanna Abate sarà ancora la star del momento proprio per via di quello che è successo in settimana. L’ex corteggiatrice di Giulio Raselli è uscita con i suoi nuovi corteggiatori e solo oggi scopriremo come è andata a finire e se l’interesse del primo momento sia stato confermato oppure no.

ANCORA LITI PER CARLO, DANIELE E SARA A UOMINI E DONNE?

Dall’altro lato avremo ancora Carlo e Daniele Dal Moro. I due tronisti di Uomini e donne sono ancora ai ferri corti per via di quello che succederà molto presto con Ginevra ma, fino a quel momento, li ritroveremo ancora alle prese con ultimatum e richieste che potrebbero fare pressione proprio alla bella corteggiatrice. Al loro fianco anche Sara che la scorsa settimana ha litigato un po’ con tutti per via delle reazione che reputa finte tra chi dice una cosa in studio e poi arriva in esterna pronto a ripetere un discorso che sembra aver imparato in stile copione. Cos’altro vedremo oggi pomeriggio?

