Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 20 gennaio: confronto tra Riccardo e Gloria

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 gennaio

Venerdì 20 gennaio, alle 14.45, canale 5 trasmette l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne. Quella in onda oggi dovrebbe essere la puntata registrata lo scorso 6 gennaio. Dopo essere stata assente nelle ultime puntate, oggi, Tina Cipollari dovrebbe essere regolarmente in onda. Dalle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” pare che la sua presenza non passerà inosservata. La puntata odierna, infatti, dovrebbe aprirsi con un simpatico siparietto tra Tina e Gemma Galgani. Dal momento che la puntata è stata registrata il giorno dell’Epifania, la bionda opinionista ne approfitterà per fare gli auguri della Befana proprio alla dama di Torino.

Uomini e donne, Roberta riconquista Riccardo?/ Lo tenta con il peccato di gola e...

Tina, così, chiederà al pubblico di alzarsi per fare gli auguri a Gemma che ringrazierà tutti. Nessuna polemica e nessuna discussione, a quanto pare, tra Gemma e Tina che poi assisterà al nuovo confronto tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti.

Il confronto tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti

La puntata odierna di Uomini e donne dovrebbe essere dedicata totalmente al trono over con Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti nuovamente al centro dello studio. La dama e il cavaliere avevano annunciato che avrebbero trascorso insieme il Capodanno e, in studio, confermano di averlo fatto. I due hanno così festeggiato insieme e Gloria annuncia di vivere, senza telecamere, un Riccardo totalmente diverso.

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, Uomini e Donne/ "Non voglio perderla". Maria…

La dama spiega che quando sono soli Riccardo è dolce, affettuoso e geloso. Riccardo, da parte sua, conferma di farlo volentieri essendoci dei sentimenti aggiungendo, però, di non essere ancora innamorato. Come reagirà la Nicoletti di fronte a tale dichiarazione?

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne/ Diretta 11 gennaio: Alessio Corvino abbandona lo studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA