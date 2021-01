Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 20 gennaio: Sophie bacia Matteo

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 GENNAIO

Sophie Codegoni dovrebbe essere la protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Dopo lo spazio dedicato a Davide Donadei, sempre più in crisi di fronte all’imminente scelta tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, nella puntata di oggi, al centro dello studio ci sarà Sophie Codegoni. Dopo aver eliminato Antonio, Sophie sta continuando a conoscere Matteo e Giorgio. La sua scelta non è imminente, ma nella puntata di oggi, un gesto di Sophie spiazzerà i fans, convinti che la scelta ricadrà su Matteo. Tuttavia, la Codegoni non ha mai negato di provare un forte interesse per Giorgio e, in esterna, si lascerà andare ad un bacio che, tuttavia, non andrà in onda. Sophie e Giorgio, infatti, si sono baciati a telecamere spente e Maria De Filippi spiegherà che quel momento non può essere trasmesso.

LA DELUSIONE DI MATTEO

Sarà una puntata durissima quella di Uomini e Donne in onda oggi per Matteo. Dopo una bella esterna, il corteggiatore resterà deluso dalla scelta di Sophie Codegoni di far spegnere le telecamere per baciare Giorgio. L’amarezza e la tristezza di Matteo saranno evidenti e Maria De Filippi proverà a fargli capire che il bacio non è l’indizio di una scelta. Deluso e ferito da Sophie con cui sperava di poter recuperare il feeling iniziale dopo una piccola battuta d’arresto, Matteo confesserà la paura di restare deluso e ferito dopo aver investito i propri sentimenti. La puntata dovrebbe continuare con Giancarlo che sta continuando a conoscere Alessandra dopo l’addio ad Aurora Tropea. Nel corso del nuovo appuntamento, inoltre, potrebbe trovare spazio anche Armando Incarnato che ha ufficialmente chiuso con Brunilde.



