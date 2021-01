Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Segnalazione su Matteo: spunta l’ex…

Sophie Codegoni torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata odierna del dating show di canale 5? Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, la giovane tronista si confronterà con i suoi corteggiatori. Con Giorgio è stata la protagonista di una bella esterna nel corso della quale il corteggiatore le ha organizzato una sorpresa per il suo compleanno. Il colpo di scena arriverà con Matteo Raniero con cui è tornata la pace dopo una pesante discussione. In seguito ad un’esterna romantica nel corso della quale si scambiano anche diversi baci con la mascherina, in studio, Sophie riporterà una segnalazione su Matteo. La giovane tronista, infatti, tirerà in ballo l’ex fidanzata di Matteo che sarebbe tornata nella sua vita. Matteo giurerà di non aver più rivisto l’ex fidanzata e di aver consegnato i suoi vestiti alla madre. La Codegoni gli crederà?

SOPHIE CODEGONI ELIMINA ANTONIO BORZA

Nonostante la segnalazione, provando un forte interesse per Matteo, Sophie Codegoni deciderà di fidarsi di lui continuando a conoscerlo e a frequentarlo. Non accadrà la stessa cosa con Antonio Borza. Il corteggiatore, già nelle scorse puntate del dating show di canale 5, aveva espresso la volontà di andare via non sentendo un interesse nei suoi confronti da parte di Sophie. Quest’ultima, però, era riuscita a fargli cambiare idea, ma nella nuova puntata di Uomini e Donne, la tronista tornerà sui suoi passi eliminandolo definitivamente. Come reagirà Antonio che aveva dichiarato il proprio amore a Sophie? Antonio non nasconderà la propria delusione affermando che non avrebbe dovuto rincorrerlo.



