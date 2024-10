Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 ottobre 2024: Gabriele chiude con Sabrina

Puntuale come sempre Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 21 ottobre 2024 a partire dalle 14.45 circa su Canale5. La prima puntata della settimana inizia con il Trono Over e saranno tanti i risvolti che coinvolgeranno le dame ed i cavalieri. Innanzitutto continueranno le tensioni tra Gabriele e Sabrina. I due sono in un momento cruciale della loro frequentazione, Sabrina ha passato la domenica con Gabriele ma durante la sera ha visto che il cavaliere e un’altra dama, Giovanna, si sono scambiati dei messaggio e si è arrabbiata parecchio.

Durante la puntata di oggi, stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e Donne, inoltre, le discussioni tra Sabrina e Gabriele sono continueranno. Lui da parte sua si giustificherà dicendo di non averla chiamata perché è stata lei a dirgli di non farlo. Dall’alto lato, invece, lei lamenterà che, nonostante tutto, lui avrebbe dovuto contattarla lo stesso e provare a chiarire. Insomma la discussione sarà sempre più accesa ed alla fine il cavaliere prenderà una drastica decisione: Gabriele deciderà di chiudere la frequentazione con Sabrina.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 21 ottobre 2024: Gemma continua la conoscenza con Fabio

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi rivelano inoltre che spazio avrà anche Gemma Galgani. La dama torinese sta portando avanti la conoscenza con il suo nuovo cavaliere, Fabio. E non è l’unica perché anche Barbara De Santi continuerà la conoscenza con un cavaliere, ne scenderà un altro nuovo per lei ma deciderà di non tenerlo. Spazio avrà, inoltre, anche la conoscenza tra Giada e Marcello Messina.

Le anticipazioni segnalano che nella puntata di oggi sarà presente anche Armando Incarnato, mentre nelle successive il cavaliere non ci sarà. Oggi si svolgerà una nuova registrazione e capiremo se alcune dame e cavalieri come Armando Incarnato e Aurora Tropea hanno abbandonato per sempre il parterre di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Mario Cusitore crea il caos con Morena e Margherita

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne sembra che nella puntata del 21 ottobre non si parlerà di Mario Cusitore e del caos hot che lo vede protagonista con Morena Farfante e Margherita Aiello. Mario ha rivelato di aver avuto una notte di passione sia con Morena in una Smart vicino ad una discoteca, la dama non ha per nulla gradito tali esternazioni ed ha deciso di chiudere la conoscenza. Mario, inoltre, è andato a letto anche con Margherita. La questione dei tre, però, verrà affrontata nelle prossime puntate. E nel prossime puntate ci sarà spazio anche per il Trono Classico di Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. L’appuntamento con il dating show condotto da Maria De Filippi è per oggi alle 14,45 circa su Canale5.