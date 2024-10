Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 ottobre 2024: tagliata la scena di Mario Cusitore

Uomini e Donne, torna in onda oggi, venerdì 18 ottobre 2024, per l’ultima puntata settimanale. Quella in onda oggi è l’ultima parte della registrazione dello scorso 30 settembre scossa dalla confessione di Mario Cusitore che, in studio, al culmine di una discussione con Morena Farfante, ha svelato di essere stato con lei in intimità in auto dopo una serata in discoteca. Come ha svelato in precedenza Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, la confessione di Mario ha scatenato il caos in studio, ma finora, nulla è stato mostrato. Di tutta la discussione è stato mandato in onda solo il momento in cui Mario dice di essere stato con Morena la quale replica che avrebbe preferito non farlo sapere per rispetto nei confronti dei genitori.

Nella puntata in onda oggi, così, non ci sarà nessun altro momento dedicato a Mario e al momento intimo con Morena. L’ultima puntata settimanale del dating show di canale 5, infatti, sarà dedicata alla sfilata maschile e al trono classico.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi vince la sfilata maschile

Dopo la sfilata femminile vinta da Alessia nonostante i voti alti ricevuti anche da Gemma Galgani che hanno scatenato le critiche di Tina Cipollari, in disaccordo con i cavalieri chiamati a votare tutte le performance delle dame. Nella puntata di oggi di Uomini e donne, invece, a salire sulla passerella, non saranno le donne bensì gli uomini. Giudici della sfilata saranno le dame, pronta a non concedere sconti esattamente come i cavalieri.

Il tema della sfilata sarà svelato solo durante la puntata, ma dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è già trapelato il nome del vincitore. A conquistare tutti sarà Diego Tavani che vincerà la prima sfilata maschile della stagione.

Le esterne di Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon

Spazio, inoltre, nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale, al trono classico. Martina De Ioannon, dopo le discussioni avute con Ciro nelle precedenti puntate, è uscito nuovamente con lui ritrovando quella complicità che sembrava persa.

Al centro dello studio, poi, si è accomodata anche Francesca Sorrentino che, dopo aver fatto richiamare in studio Paolo che aveva precedentemente eliminato, ha scelto di fare l’esterna proprio con lui.

