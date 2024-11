Gemma Galgani e Fabio: la frequentazione continua a Uomini e Donne

Gemma Galgani e Fabio continuano ad essere protagonisti delle puntate di Uomini e Donne con la loro storia. Nella puntata in onda oggi, mercoledì 20 novembre 2024, Gemma e Fabio tornano al centro dello studio per raccontare come procede la loro relazione dopo la richiesta della dama di Torino di portare la relazione ad un livello più alto partendo da un bacio passionale. La puntata, così, inizia con un filmato che mostra Gemma in una versione decisamente diversa sensuale.

Uomini e Donne, Gemma Galgani attaccata ex corteggiatore Valerio Iervolino/ "Donna falsa ti ferisce l'anima"

La dama di Torino, infatti, prova a sedurre Fabio con una serie di giochi sexy: prima di sfila le calze e poi gioca con la cioccolata e la panna. Una scena che scatena la reazione in studio e che lascia senza parole anche la stessa Maria De Filippi che si chiede il motivo di tale atteggiamento.

Gemma Galgani e lo spettacolo piccante per Fabio

“Hanno fatto un’esterna e mi hanno detto che il video dell’esterna è molto forte. La persona che è venuta a raccontarmi la puntata mi ha detto ‘mi vergognerei un po’“, annuncia Maria De Filippi prima di mandare in onda il filmato. “E’ stato un po’ piccante”, risponde Gemma che poi lascia la parola al filmato. Nelle immagini, Gemma comincia a sfilarsi le calze. Poi, dopo aver bendato Fabio, gioca con la panna e il cioccolato baciando più volte il cavaliere. “Ma perché l’hai fatto?“, chiede poi Maria alla dama al termine del filmato. “Oggettivamente hai osato”, commenta la conduttrice.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 18 NOVEMBRE 2024/ Segnalazione su Alessio, Gemma bacia Fabio

“Sì ho osato ma dato che il bacio non arrivava mai e lui era stato colpito dalla sfilata, ho osato“, ha risposto la Galgani. “Quindi il bacio c’è stato?”, indaga la conduttrice. “C’è stato il bacio al cioccolato. E’ stata una cosa divertentissima”, commenta Gemma. In studio, poi, Fabio ha ammesso di aver trovato il momento sexy.