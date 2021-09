Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 22 settembre: Roberta e il pugile-chef…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 settembre

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne dopo la puntata di ieri animata dal duro confronto tra Gemma Galgani e Isabella Ricci e dall’esterna emozionante di Andrea Nicole e Ciprian. Cosa accadrà, invece, nella puntata di oggi del dating show di canale 5? Secondo le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, la protagonista della puntata dovrebbe essere Roberta Ilaria Giusti. La tronista, dopo aver chattato con un corteggiatore, tornerà ad uscire con il pugile-chef che ha già fatto un’ottima impressione al parterre e al pubblico.

Rispetto ad Andrea Nicole, Roberta Ilaria non ha ancora fatto conoscere molto di sè così come i colleghi Joele di cui non è stata trasmessa alcuna esterna e Matteo che ha deciso di continuare a conoscere la corteggiatrice Maria. Nella puntata di oggi ci sarà spazio anche per i tronisti?

Ida Platano e Armando Incarnato al centro dello studio?

Ida Platano ha cominciato la stagione con la conoscenza con Graziano e Marcello. Nella puntata in onda oggi, Ida Platano si sbilancerà nei confronti di un cavaliere parlando del cuore che sta ricominciando a battere. Non mancherà il momento dedicato ad Armando Incarnato che ha voglia d’innamorarsi.

Il cavaliere napoletano sta conoscendo la nuova dama Marika. La frequentazione tra i due starà continuando o ci sarà una piccola battuta d’arresto? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne che continua ad incollare milioni di telespettatori ai teleschermi.

