Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Ciprian? “Faccio fatica…”

Andrea Nicole non nasconde il proprio interesse nei confronti di Ciprian, uno dei ragazzi che, dopo aver partecipato ad un appuntamento al buio ha deciso di conoscerla e frequentarla. Dopo un numeroso scambio di messaggi, Andrea e Ciprian si sono visti in esterna. Da soli, nonostante la presenza delle telecamere, il feeling tra la tronista e il corteggiatore di Uomini e Donne è evidente.

“Quando sei scesa da quelle scale, non ho visto niente del tuo passato. Ho visto te. Secondo me c’è tanto da scoprire, non m’importa niente di quello che pensa la gente”, spiega Ciprian. “Di cosa hai paura?”, chiede poi ad Andrea Nicole. “Di rimanerci male”, ammette la tronista che poi aggiunge di “fare fatica a reggere lo sguardo”. “Io guardo sempre negli occhi”, replica il corteggiatore.

Andrea Nicole, feeling con Ciprian a Uomini e Donne

Dopo l’esterna, in studio, Ciprian conferma di essere stato molto colpito da Andrea Nicole la quale, a sua volta, pur non nascondendo l’interesse, non riesce a non essere imbarazzata.

“E’ bellissima. C’è una connessione, un’intesa di sguardi che non si può spiegare a parole”, aggiunge in studio Ciprian mentre Andrea Nicole non nasconde il proprio imbarazzo. “A me fa strano riuscire ad aprirmi con una persona con cui ho parlato solo una volta. Quello che mi dice e come lo dice mi spinge ad aprirmi anche se sono sempre diffidente per una forma di protezione. Sono contenta dell’esterna, di quello che ci siamo detti e di come sono stata in esterna”, spiega la tronista.

