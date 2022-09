Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 23 settembre: Tina contro Pinuccia, è scontro

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 settembre

Venerdì 23 settembre, alle 14.45, canale 5 trasmette l’ultima puntata della prima settimana di programmazione della nuova stagione di Uomini e Donne. Tornato in onda martedì 20 settembre, il dating show di canale 5 ha già regalato tanti momenti imperdibili come lo scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia. Scontro che sarà al centro anche della puntata in onda oggi. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, la puntata odierna del programma di Maria De Filippi si aprirà con il signor Alessandro al centro dello studio. Alessandro ha raccontato di non essere innamorato di Pinuccia con cui c’è solo un’amicizia e, così, oggi, incontrerà una nuova corteggiatrice.

Maria De Filippi annuncerà così l’arrivo di una signora che, dopo aver visto Alessandro in televisione, ha deciso di conoscerlo. Alessandro accetterà d’incontrarla scatenando la reazione di Pinuccia contro cui si scaglierà nuovamente Tina Cipollari.

Spazio, poi, ancora alle dame e ai cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Dopo l’ennesimo confronto con Riccardo Guarnieri, Ida Platano ha deciso di andare avanti e chiudere definitivamente il rapporto con il cavaliere pugliese, Nella puntata di oggi della trasmissione di Maria De Filippi ci sarà un colpo di scena che, però, non riguarda Riccardo. Ida, infatti, ha scelto di dare una nuova possibilità ad Alessandro Vicinanza con cui ha avuto una storia nel corso della scorsa stagione. Al centro dello studio, Alessandro e Ida racconteranno di essere usciti nuovamente insieme.

E Riccardo? Quest’ultimo ribadirà il proprio interesse per la tronista Federica Aversano. Accanto a quest’ultima e alla collega Lavinia, inoltre, nel corso della puntata, potrebbero accomodarsi i due tronisti ovvero Federico Dainese e Federico Nicotera.

