Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 febbraio: Riccardo si dichiara a Cristina

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 febbraio

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 24 febbraio, con l’ultimo appuntamento settimanale. La puntata si aprirà con Federico Nicotera al centro dello studio di fronte ad Alice e Carola. Nella puntata trasmessa ieri, il tronista ha confermato l’intenzione di scegliere. Alice, al centro dello studio, ha spiegato di essere sicura che non sarà lei la scelta avendo visto da parte di Federico troppi gesti per Carola. Quest’ultima, dopo settimane di lacrime, tensioni, dubbi e addii, si è lasciata andare dichiarandosi apertamente a Federico. Attraverso una lettera ha dichiarato tutto ciò che prova per Federico.

Di fronte alla dichiarazione di Carola, nella puntata in onda oggi, il tronista chiederà di ballare proprio con lei scatenando la reazione di Alice. Quest’ultima, in lacrime, uscirà dallo studio e Gianni Sperti che ha sempre creduto più nei sentimenti di Alice che in quelli di Carola, andrà a riprenderla.

La dichiarazione di Riccardo Guarnieri a Cristina

Non mancherà, poi, lo spazio per le dame e i cavalieri del trono over. Riccardo Guarnieri, chiusa la conoscenza con Michela, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si dichiarerà a Cristina che, tuttavia, pur accettando i fiori, ammetterà di essere interessata solo ad Armando Incarnato. Nonostante l’insistenza di Riccardo che le chiederà di prendere anche solo un caffè insieme, la dama non cambierà idea.

Tra le dame e i cavalieri del trono over, inoltre, potrebbero accomodarsi al centro dello studio Roberta Di Padua che potrebbe aver cominciato una nuova frequentazione e Carla che, chiusa la conoscenza con Biagio Di Maro, sta conoscendo altri cavalieri. Nel corso della puntata, infine, troveranno spazio anche le troniste Lavinia e Nicole?

