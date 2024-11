Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 novembre 2024: segnalazione choc su Alessio Pecorelli

È tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne oggi, lunedì 25 novembre 2024, in cui verrà trasmessa la registrazione avvenuta la scorso 18 novembre. Tantissimi i temi caldi di puntata sia nel Trono Over soprattutto con Gemma e Fabio che nel Trono Classico dove ampio spazio avranno i tronisti Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. La puntata dovrebbe aprirsi proprio con il primo mentre il secondo sarà protagonista di una segnalazione choc che avrà ripercussioni anche sul suo futuro nel dating show.

Le anticipazioni Uomini e Donne oggi, nello specifico, svelano che Alessio uscirà in esterna con la corteggiatrice Giorgia ed anche con lei scatterà il bacio. Tuttavia ad accendere le polemiche sarà una segnalazione bomba su Alessio Pecorelli, in redazione arriverà una segnalazione che vede il tronista romano in giro per locali con Mario Cusitore e, soprattutto, uscire con una misteriosa ragazza. Le polemiche si trasformeranno in bufera quando le su tre corteggiatrici, soprattutto Jenny, chiederanno maggiori chiarimenti e informazioni ed usciranno dallo studio, insieme al tronista, per verificare la segnalazione e vedere le foto compromettenti.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi 25 novembre 2024: scatta il bacio tra Gemma e Fabio

E non è tutto, colpi di scena regalerà anche il Trono Overo con un passionale bacio tra Gemma Galgani e Fabio Cannone. La dama torinese dopo l’accesissima lite con Tina Cipollari nella scorsa puntata, tornerà al centro studio per parlare della sua relazione con il cavaliere italo-canadese. Verranno mostrate le immagine dei due in esterna dove appariranno sempre più complici e in sintonia fino allo scoccare di un bacio tra Gemma e Fabio ad Uomini e Donne bacio che non sarà semplicemente a stampo.

Il romantico momento, tuttavia, verrà aspramente criticato da Tina Cipollari. La storica opinionista, infatti, avrà da ridire, per lei non si è trattato di un bacio vero e sincero e continuerà a screditare Gemma agli occhi di Fabio, dopo aver mostrato e foto hot e imbarazzanti della Galgani nelle precedenti edizioni del dating show anche nella puntata di oggi Uomini e Donne mostrerà altri filmati del suo passato.

Uomini e Donne anticipazioni: Michele esce con Mary e Veronica si elimina

Infine, stando alle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, 25 novembre 2024, non è chiaro se verrà trasmesso anche il Trono Classico di Michele Longobardi. Veronica, una delle sue corteggiatrici, si autoeliminerà stanca di alcuni suoi atteggiamenti che considera ambigui. Il tronista da parte sua continuerà ad inseguire Amal, dopo che quest’ultima ha abbandonato il programma. Amal dopo l’ennessimo tira e mola ritornerà in studio. Inoltre, Michele uscirà con una nuova corteggiatrice Mary. Le puntate di Uomini e Donne vanno in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa fino alle 15.45 sempre su Canale5 ed è possibili seguirle in diretta streaming su Mediaset Infinity o rivederle dopo la messa in onda.