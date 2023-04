Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 26 aprile: la rivelazione di Gemma Galgani

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 aprile

Dopo la lunga pausa per il ponte del 25 aprile, Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 26 aprile con una nuova ed imperdibile puntata. Salvo colpi di scena, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, oggi dovrebbe essere trasmessa la prima parte della puntata registrata il 22 aprile scorso. La prima dama ad accomodarsi al centro dello studio dovrebbe così essere Gemma Galgani. La dama di Torino che, nelle scorse puntate ha avuto una fortissima discussione con Paola, è uscita con un nuovo cavaliere, giunto in trasmissione solo per lei. Durante il confronto, Gemma racconterà di essere uscita con lui senza sbilanciarsi nè in positivo nè in negativo.

Gemma Galgani, il ricordo che fa male/ "Avrei bisogno di un tuo abbraccio..."

Il momento di Gemma, però, non finirà qua perchè la dama racconterà anche di essere stata nuovamente contattata da Elio, il cavaliere con cui ha già avuto un appuntamento e che in studio ha spiegato di volere con lei solo un’amicizia.

Lite tra Elio e Tina Cipollari

La puntata del trono over continuerà proprio con Elio. Il cavaliere, nelle scorse settimane, è uscito anche con Paola con cui però la conoscenza è finita. La dama, però, racconterà di essere stata a sua volta nuovamente contattata dal cavaliere e tale rivelazione scatenerà la reazione di Tina Cipollari. La bionda opinionista punterà il dito contro Elio e, in studio, si scatenerà una discussione a cui metterà fine solo l’intervento di Maria De Filippi.

Uomini e donne, Elio attaccato in studio/ Vuole un'amicizia con Gemma Galgani ma...

Nel corso della puntata, inoltre, potrebbe esserci spazio anche per il trono classico, in particolare per il trono di Nicole Santinelli che si sta concentrando sulla conoscenza con Carlo e Andrea. Su quest’ultimo, Gianni Sperti continuerà ad avere dei dubbi, ma proprio Andrea sarà il protagonista di un’esterna con Nicole che si concluderà con un bacio.

LEGGI ANCHE:

Cristina Plevani, nuovo attacco a Gemma Galgani/ "Non è lì per cercare l'amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA