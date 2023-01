Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 27 gennaio: Federico bacia ancora Alice…

Uomini e donne, anticipazioni puntata 27 gennaio

Dopo la puntata dedicata alla sfilata femminile, Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 27 gennaio, alle 14.45, con l’ultimo appuntamento settimanale. Secondo le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, dopo l’ampio spazio dedicato al trono over con la sfilata e gli scontri che hanno coinvolto soprattutto il cavaliere Alessandro, oggi, Maria De Filippi dovrebbe tornare ad occuparsi del trono classico. Al centro dello studio, così, si accomoderà Federico Nicotera che non sembra ancora pronto a scegliere tra Alice e Carola. Si parte dal filmato che racchiude cos’è successo tra Carola e Federico al termine della scorsa puntata.

L’ex corteggiatrice spiega di non sentirsi apprezzata dal tronista che più volte ha ribadito di considerarla “supeficiale” su alcuni aspetti. Si passa, poi, all’esterna di Federico con Alice che si conclude con un nuovo bacio tra i due. In studio si presenta così Carola che, inizialmente annuncia l’intenzione di andare via e, successivamente, anche grazie all’intervento di Gianni Sperti, decide di restare.

Lavinia Mauro in crisi

Si passa poi a Lavinia Mauro, fortemente in crisi. La tronista ammette di non riuscire ad andare avanti e palesa l’intenzione di lasciare il trono di Uomini e Donne. Tutto nasce da una forte litigata con Alessio Corvino, avvenuta in camerino al termine della scorsa puntata. Durante la lite, Lavinia ha pianto e Corvino ha provato a farla calmare. Tuttavia, l’atteggiamento del corteggiatore ha mandato in crisi la tronista che, in studio, ammette che si aspettava un abbraccio.

Maria De Filippi si schiera dalla parte della tronista che, ad un passo dalla scelta, non nasconde di avere dubbi e paure ammettendo di volere delle conferme dai suoi corteggiatori. Di fronte alla crisi di Lavinia, Gianni Sperti propone di far scendere nuovi corteggiatori mentre Lavinia chiede ad Alessio Corvino di essere sincero e di dirle apertamente cosa prova per lei.

