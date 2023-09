Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 settembre: nuove esterne per Cristian e Brando

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 29 settembre

Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 29 settembre, con una puntata in parte dedicata al trono classico. Dopo aver visto l’esterna di Manuela Carriero con Carlo, dalle anticipazioni della registrazione pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, nella puntata in onda oggi, al centro dello studio si accomoderanno i tronisti Cristian Forti e Brando. Dopo essere usciti entrambi con Beatriz nella scorsa puntata e aver chiesto a quest’ultima di scegliere, entrambi hanno scelto di fare esterne con altre corteggiatrici. In particolare, Cristian che aveva manifestato un forte interesse per Beatriz, deluso dal suo atteggiamento, ha deciso di alzare un muro dedicandosi alla conoscenza di altre ragazze.

ROBERTA DI PADUA, LITE CON CLAUDIA A UOMINI E DONNE/ "Se esci con più persone nel programma..."

Nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale, così, Maria De Filippi manderà in onda l’esterna fatta da Cristian con Virginia, una nuova ragazza. Nessuna anticipazione, invece, sull’esterna fatta da Brando. Beatriz sarà rimasta a casa senza fare esterne?

Aurora Tropea e Marco: la conoscenza continua?

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne ci sarà, naturalmente, spazio anche per il trono over. Al centro dello studio potrebbe accomodarsi Aurora Tropea. La dama continua ad essere la protagonista di diverse discussioni, ultima quella con Barbara De Santi senza, tuttavia, trascurare le proprie conoscenze. Attualmente sta uscendo con Marco a cui ha anche fatto una sorpresa in camerino. Marco, tuttavia, sta conoscendo anche altre dame come Claudia che, a sua volta, sta uscendo anche con Alessio. Aurora e Marco, dunque, continueranno la frequentazione?

BARBARA DE SANTI, UOMINI E DONNE/ Gaffe sul bacio con Alessio: "All'inizio ho riso". Poi chiude...

Occhi puntati anche su Gero Natale che, dopo aver lasciato il parterre del trono over qualche stagione fa non sentendosi pronto per nuove conoscenze, è tornato in trasmissione per mettersi in gioco. Attualmente sta uscendo con Cristina e Angelica: la frequentazione continuerà con entrambe?

LEGGI ANCHE:

Silvio e Donatella, Uomini e Donne/ "Abbiamo fatto l'amore. Pensavo che per me fosse tutto finito..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA