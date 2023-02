Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 3 febbraio: Riccardo Guarnieri in crisi

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 3 febbraio

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne che torna in onda oggi, alle 14.45 su canale 5. Dopo il momento dedicato a Federico Nicotera e alla sorpresa fatta ad Alice che ha anche ricevuto un’offerta di lavoro da Maria De Filippi, nel corso della puntata di oggi, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, tornano ad accomodarsi Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. La dama e il cavalieri hanno ricominciato a frequentarsi da diverse settimane, ma i problemi tra i due sono all’ordine del giorno.

Riccardo Guarnieri e Gloria, crisi a Uomini e Donne/ Sperti sbotta "Avete scocciato…"

Nel corso della nuova puntata, Gloria racconta di aver ricevuto una telefonata in cui Riccardo parla dei propri sentimenti ammettendo di essere vicino all’amore. Alla domanda se si stia innamorando della dama fatta in studio, però, Riccardo va in crisi al punto da alzarsi e andare via.

Lavinia Mauro tra Alessio Campoli e Alessio Corvino

Si avvicina il momento della scelta per Lavinia Mauro che, dopo la crisi vissuta nelle precedenti puntate e culminata nella discussione con i suoi corteggiatori, ha deciso di andare avanti e vivere più serenamente quelle che dovrebbero essere le sue ultime puntate da tronista. Nel corso della nuova puntata, un filmato mostra la tronista raggiungere, in camerino, sia Alessio Campoli che Alessio Corvino. Non avendo mai nascosto il forte interesse che prova per entrambi, in camerino, Lavinia bacia sia Campoli che Corvino.

Uomini e Donne, sfilata hot di Roberta con Riccardo/ Ritorno di fiamma?

Una scelta che scatena la discussione in studio tra Lavinia e i due corteggiatori con cui la tronista non riesce a trovare un punto d’incontro. Baciare entrambi, infatti, scatena la reazione sia di Corvino che di Campoli che vorrebbero maggiori certezze dalla tronista.

LEGGI ANCHE:

Riccardo Guarnieri geloso di Gloria Nicoletti a Uomini e Donne/ Un ballo con Alessio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA