Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 30 settembre: Ida chiude con Alessandro?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 30 settembre

Oggi, venerdì 30 settembre, alle 14.45 su canale 5, ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne. Dopo l’ampio spazio concesso a Pinuccia e a Gemma Galgani nella puntata di ieri, oggi, al centro dello studio, dovrebbe tornare a sedersi Ida Platano. La dama ha ricominciato a frequentare Alessandro Vicinanza confessando di essere uscita nuovamente con lui per trascorrere una serata spensierata e che si poi conclusa con un bacio. Ida ha però aggiunto che i problemi del passato e che hanno portato alla fine del rapporto ci sono ancora spiegando di non volersi illudere. Alessandro, da parte sua, ha ammesso di provare un forte interesse per Ida, anche se non pensa affato alla convinvenza.

Nella puntata in onda oggi, come spiega la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” ci sarà un colpo di scena. Pur essendo stati bene insieme, i due hanno deciso di chiudere la frequentazione avendo capito di non poter avere un futuro insieme.

Prime esterne per Federico Dainese e Federico Nicotera?

Spazio anche al trono classico. Dopo Federica Aversano, al centro dello studio di Uomini e Donne, si accomoderà Lavinia Mauro che è uscita in esterna con un corteggiatore eliminato da Federica. Come sarà andato il loro appuntamento? Dopo aver rotto il ghiaccio presentandosi ufficialmente al pubblico, nel corso della nuova puntata, Federico Dainese e Federico Nicotera potrebbero sedersi per la prima volta al centro dello studio per rivivere le loro esterne.

Infine, Alessandro Vicinanza, dopo aver messo un punto sulla sua conoscenza con Ida Platano, chiederà a Roberta Di Padua di restare in trasmissione per poter cominciare una conoscenza. Roberta accetterà la proposta del cavaliere o deciderà di chiudere definitivamente il capitolo Uomini e Donne?

