Tina Cipollari, lite con Federica Aversano a Uomini e Donne/ Poi frecciatina a Sperti

Tina Cipollari contro Federica Aversano

Lite furiosa a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Federica Aversano. La bionda opinionista e la tronista non riescono ad andare d’accordo e, nel corso della puntata in onda il 27 settembre, sono volate parole grosse. “Non mi stai simpatica”, dice Federica. “Ma tu pensi di starmi simpatica? Fatti un esame di coscienza. Questi ragazzi per te spariranno. Tu hai la maschera di far vedere che tutto ti scivola addosso mentre stai male dentro. Questa tua prepotenza non ti porterà da nessuna parte. Tu sei prepotente, ma non hai personalità, carisma. Il carisma non fa parte della bellezza”, dice Tina.

“Puoi avere un bel viso, un bel corpo, ma il carisma non ce l’hai. Hai proprio la faccia antipatica e non ha niente a che vedere con le belle gambe e il bel corpo. La parte più bella del corpo è il carattere. Non esiste solo la bellezza perchè svanisce nel tempo. Il carattere resta e tu hai un carattere bruttissimo. Avrai poco successo con gli uomini perchè la tua vita da quando facevi la corteggiatrice ad oggi non è cambiata perchè visto che ti senti Claudia Shiffer della situazione e Monica Bellucci di Roma, uno straccio di uomo l’avresti trovato“, aggiunge la Cipollari.

“I suoi cinque minuti. Vabbè li ha fatti”, commenta Federica. “Falli tu visto che ti senti…“, replica Tina. “Sei tu che pensi che io mi senta chissà chi, ma io sono la persona più umile del mondo“, risponde ancora Federica ancora la Aversano respingendo tutte le accuse di Tina. A difendere la tronista interviene Gianni Sperti.

“Secondo me lei ha personalità perchè risponde”, commenta l’ex ballerino e la replica di Tina non si fa attendere. “Tu stai zitto e risolvi i tuoi problemi che ne hai tanti”, sbotta Tina mentre Maria De Filippi chiude l’argomento lanciando il video di presentazione del tronista Federico Nicotera.

