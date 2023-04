Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 31 marzo: Armando sott’accusa

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 31 marzo

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 31 marzo, con l’ultima puntata della settimana. Cosa accadrà nello studio del dating show di canale 5? Al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Luca Daffrè, il tronista per il quale hanno chiamato ben 1200 ragazze. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Luca è uscito in esterna sia con Alessandra che con Ilaria per poi eliminare quest’ultima con cui non ha trovato il giusto feeling. Spazio, poi, soprattutto al trono over che continua ad appassionare il pubblico. Dopo essere stato assente nelle scorse puntate a causa di un’indisposizione, in trasmissione, è tornato Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese che ha provato ad uscire con Cristina non trovando, però, disponibilità da parte della dama, si accomoderà al centro dello studio per conoscere una ragazza che ha chiamato esclusivamente per lui e, dopo aver ascoltato la sua presentazione, deciderà di tenerla.

Armando Incarnato sott’accusa a Uomini e Donne

Protagonista dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne sarà soprattutto Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano si accomoderà al centro dello studio per conoscere una nuova dama che deciderà di non tenere dopo aver mandato via anche Silvia, l’avvocato penalista a cui Gianni Sperti aveva dato qualche consiglio d’amore. Di fronte a tali scelte, il cavaliere napoletano sarà duramente attaccato da Aurora Tropea, Gianni Sperti e Tina Cipollari che azzarderà l’ipotesi della presenza nella sua vita di una donna fuori dal programma.

Gianni, inoltre, lo attaccherà per l’abitudine di lasciare continuamente lo studio. In particolare, l’opinionista ammetterà di non aver gradito la sua uscita dallo studio durante il confronto tra Gemma Galgani e Silvio. Armando spiegherà di essere uscito per evitare la lite e Maria De Filippi aggiungerà che preferisce che lasci lo studio piuttosto che dare inizio a discussioni dai toni alti.

