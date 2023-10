Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 4 ottobre: delusione per Gemma Galgani

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 4 ottobre

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, mercoledì 4 ottobre, alle 14.45 su canale 5. Salvo colpi di scena e cambiamenti dell’ultima ora, oggi dovrebbe essere trasmessa la prima parte della registrazione dello scorso 26 settembre. Il nuovo appuntamento con il dating show di canale 5 dovrebbe aprirsi con il nuovo capitolo della conoscenza di Gemma Galgani e Maurizio. Dopo aver trascorso alcuni giorni in Sardegna, essersi visti nuovamente per un appuntamento durante il quale Gemma ha provato a baciarlo e la scelta di cavaliere di tornare a casa, a Livorno, per trascorrere il weekend con i figli, i due si ritrovano al centro dello studio.

Niente di romantico, però, per la dama storica del trono over che, come svelano le anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, si ritroverà a vivere una nuova delusione sentimentale. Dopo aver più volte manifestato il proprio interesse e la propria curiosità nel portare avanti la conoscenza di Gemma, oggi, Maurizio annuncerà la sua decisione.

La scelta di Maurizio delude Gemma Galgani

Pur avendo più volte sottolineato di stare bene con Gemma Galgani e di aver trovato in lei una donna capace di regalargli serenità, Maurizio ha più volte chiesto di rispettare i propri tempi per poter portare la conoscenza su un gradino più alto. Tempo che, tuttavia, non è ancora arrivato. Il cavaliere, infatti, nella puntata di oggi annuncia la scelta di voler conoscere altre donne. In particolare, il cavaliere spiega di non riuscire ad avere un contatto fisico con Gemma annunciando l’appuntamento serale con Elena.

Una decisione, quella di Maurizio, che lascia l’amaro in bocca alla Galgani a cui, più volte, Tina Cipollari, Gianni Sperti e altri protagonisti del parterre avevano dato dei consigli. Come reagiranno, invece, i due opinionisti di fronte alle parole di Maurizio?

