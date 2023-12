Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 dicembre: esterne per Gemma Galgani e Ida Platano

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 dicembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 6 dicembre, con una nuova puntata. Alle 14.45m su canale 5, i riflettori si riaccenderanno su Ida Platano e Alessandro Vicinanza, protagonisti di una durissima discussione nel corso della puntata di ieri. Dopo aver litigato con Alessandro e aver svelato ulteriori dettagli della fine della sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza, ida tornerà a pensare al suo percorso da tronista. Pur non nascondendo di essere in difficoltà per la presenza in studio di Alessandro, Ida continua a conoscere i suoi corteggiatori.

Dopo aver portato in esterna David, il 37enne cubano che l’ha colpita subito per il sorriso e la solarità, la Platano ha deciso di portare in esterna un altro corteggiatore, Mario. Cosa sarà accaduto tra i due? Ida che, per il momento ha ammesso di non volere un contatto fisico, si lascerà andare?

Gemma Galgani e la conoscenza con Antonio

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro della nuova puntata di Uomini e Donne ci sarà anche Gemma Galgani. La dama di Torino, nella scorsa puntata, ha conosciuto due, nuove pretendenti ovvero Giovanni, un 65enne che è rimasto incuriosito dalla dama torinese e Antonio, un 50enne che non ha una relazione da sette anni. Con quest’ultimo, Gemma sta portando avanti la conoscenza.

Spazio, poi, al trono classico con Cristian che ha portato in esterna Valentina affermando che non andrà a riprendere Valeria, non presente in studio e Brando che ha scelto di fare una sola esterna con Beatriz.











