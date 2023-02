Uomini e donne, anticipazioni puntata 6 febbraio/Gloria scopre Riccardo in chat con..

Uomini e donne, anticipazioni TV della puntata odierna 6 febbraio 2023: i tronisti Lavinia, Nicole e Federico…

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con la puntata odierna datata 6 febbraio 2023, che vede Gloria Nicoletti scoprire una chat top secret di Riccardo Guarnieri. Sulla base delle ultime anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, la puntata farebbe luce sul trono over e il trono classico unitamente.

La tronista in carica, Lavinia Mauro, ha deciso di portare in esterna, con entrambi i due corteggiatori, la mamma. Ma quale sarà la reazione dei due pretendenti Alessio Campoli e Alessio Corvino, rispetto alla sorpresa della papabile suocera? Per il trono classico Federico Nicotera è uscito in esterna con entrambe le corteggiatrici Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli: i baci non si sono fatti desiderare, anche se il momento della scelta tra le pretendenti sembra non essere vicino. La new entry al trono classico, Nicole Santinelli, fa la conoscenza in esterna di tre ragazzi, suoi corteggiatori, tra cui anche l’osteopata Andrea, che vanta una particolare somiglianza con l’ex tronista Davide Donadei.

In puntata, poi, é previsto anche uno spazio TV per il trono over. Biagio Mauro ha chiuso in definitiva i rapporti con Carla e tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti i rapporti sembrano dirsi turbolenti. Gloria ha scoperto una chat top secret di Riccardo, intrecciata con una giovane utente, nel web. La terza incomoda avrebbe solo 21 anni. La giovane si sarebbe candidata come una conoscenza di Riccardo, commentando le foto del cavaliere online. E non sono mancati scontri tra le parti, con Gloria e Riccardo che palesano tensioni tra i due protagonisti over.

Alessandro Sposito, il cavaliere di San Giorgio a Cremano, sembra poi dirsi al capolinea della conoscenza avviata con la dama Pamela, a Uomini e donne.











