Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Alessandro e Pamela in crisi

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 7 aprile

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 7 aprile, con l’ultima puntata settimanale prima della pausa pasquale e il ritorno in onda per martedì 11 aprile. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nello studio del dating show di canale 5, oggi tornerà una coppia che, dopo aver lasciato la trasmissione, sta vivendo un momento complicato. Al centro dello studio, così, torneranno ad accomodarsi anche Alessandro Sposito e Pamela Fersini. L’ex cavaliere e l’ex dama, dopo essersi conosciuti e aver iniziato una frequentazione, avevano deciso di salutare il programma per vivere una storia lontano dalle telecamere.

Qualcosa, però, pare essersi rotto. Tra Alessandro e Pamela, infatti, ci sarebbero alcuni problemi che stanno portando entrambi a mettere in discussione il rapporto. Ad avere tanti dubbi, in particolare, è Alessandro che accusa Pamela di non dare al rapporto le giuste attenzioni e di non concedergli gli spazi di cui ha bisogno.

Il trono over protagonista della puntata?

Cos’altro accadrà nella puntata in onda oggi? Con Lavinia Mauro che ha già fatto la sua scelta e lasciato il programma con Alessio Corvino; con Nicole Santinelli e Luca Daffrè che si sono già contranti con le persone con cui hanno fatto le ultime esterne, la puntata dovrebbe essere dedicata totalmente al trono over.

Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Maria De Filippi dovrebbe concedere spazio anche ad altre dame e cavalieri del trono over che il pubblico non conosce benissimo. Spazio, dunque, ad Antonio che sta frequentando Gabriella ma ammetterà di non essere coinvolto sentimentalmente e ad Alberto che, invece, sta frequentando Tiziana dopo aver avuto una frequentazione telefonica con Laura e Aurora.

