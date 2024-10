Anticipazioni Uomini e Donne 2024, puntata del 10 ottobre 2024: Martina De Ioannon porta in esterna Gianmarco e annulla l’uscita con Ciro

Puntuale come sempre il dating show di Maria De Filippi tornerà anche oggi nel pomeriggio di Canale5 a partire dalle 14.45 circa sia con il parterre del Trono Over che con i quattro tronisti, Francesca Sorrentino, Michele Longobardi, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon del Trono Classico, a commentare il tutto come sempre ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, vediamo nel dettaglio cosa succederà nella puntata di domani.

Gemma Galgani e Valerio: bacio passionale in ascensore/ Racconto bollente a Uomini e Donne: reazione di Tina

Stando, infatti, a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne 2024 sulla puntata di giovedì 10 ottobre 2024 dovrebbe andare in onda l’ultima parte della registrazione del 27 settembre, il Trono Classico con protagonista Martina De Ioannon. L’ex volto di Temptation Island 2024, infatti, ha avuto la possibilità di portare solo un corteggiatore in esterna tra Ciro e Gianmarco ed ha scelto quest’ultimo. Martina ha annulato l’esterna con Ciro ed ovviamente Ciro Solimeno ci è rimasto malissimo anche perché la ha aspettata invano al casolare. L’esterna tra Martina e Gianmarco, invece, è andata molto bene.

Gemma Galgani: il regalo intimo di Valerio a Uomini e Donne/ Poi la dichiarazione d'amore

Uomini e Donne 2024, continua il confronto tra Gemma e Valerio dopo lo schiaffo

Stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne 2024 sulla puntata di oggi, 10 ottobre, spazio nel Trono Over dovrebbe continuare ad avere spazio il confronto tra Gemma e Valerio. Nella puntata di oggi è successo di tutto, l’uomo è stato smascherato da una segnalazione e la dama torinese inferocita prima gli ha tirato uno schiaffo e poi lo ha minacciato con la scarpa il tacco, anche Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno pesantemente criticato Valerio. Gemma e Valerio si sono sentiti ed hanno chiarito.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 9 ottobre 2024/ Gemma tradita da Valerio, interviene Armando

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne 2024 rivelano che dopo la registrazione in cui la Galgani ha dato uno schiaffo a Valerio, i due sono andati a cena insieme c’è stato un confronto tranquillo e pacato in cui Valerio ha tranquillizzato Gemma invitandola a fidarsi di lui. Gemma a sua volta, smaltita la rabbia, è ritornata sui suoi passi dicendogli che ci proverà ma preferisce avere più tempo per pensarci. Tuttavia, in studio, Valerio ha cambiato totalmente idea dicendo a Gemma di voler troncare la relazione. Cosa succederà tra i due?

Uomini e Donne 2024, anticipazioni puntata di oggi 10 ottobre 2024

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata del 10 ottobre 2024 rivelano, infine, che Gianni Sperti ha tirato fuori una clamorosa segnalazione su Valerio, ovvero che conosce Giorgio Manetti (ex fidanzato storico di Gemma Galgani) e che spesso hanno fatto le serate insieme. A questo punto Valerio, dopo aver confessato di conoscerlo ma di non essere suo amico, ha lasciato lo studio. Non è chiaro se in puntata si vedranno anche le esterne di Francesca Sorrentino e Michele Longobardi. L’appuntamento con una nuova puntata del dating show come sempre è per le 14.45 su Canale5.