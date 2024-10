Anticipazioni Uomini e Donne 2024, registrazione dell’8 ottobre: nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

Cosa succederà nelle prossime puntate del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi? Oggi, martedì 8 ottobre 2024, si svolte delle nuove registrazioni e dalle anticipazioni su Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni si è scoperto come proseguiranno le conoscenze sia dei tronisti e dei corteggiatore del Trono Classico che dei cavalieri e delle dame del Trono Over. A commentare e giudicare le varie dinamiche, poi, interverranno come sempre Tina Cipollari e Gianni Sperti e Tini Cansino.

Scendendo nel dettaglio la registrazione di oggi si è aperta con il Trono Over e con la protagonista indiscussa di Uomini e Donne: Gemma Galgani. La dama torinese dopo aver chiuso la conoscenza con Valerio ha deciso di chiudere la conoscenza anche con il suo ultimo cavaliere. Tuttavia per lei c’è un gradito risvolto, è sceso a corteggiarla un nuovo cavaliere. Il nome non è noto ma si tratta di un uomo di 40 anni e proveniente dal Canada, balla molto bene e Gemma Galgani ha deciso di tenerlo e continuare a frequentarlo. Spazio poi a Gabriele che dopo la chiusura con Sabrina è uscito insieme a Ilaria. Sabrina ha chiesto un confronto con lui ma non riprenderanno a frequentarsi.

Uomini e Donne 2024, anticipazioni registrazione dell’8 ottobre 2024: Mario Cusitore chiude con Margherita e balla con Morena

Le anticipazioni su Uomini e Donne 2024 relative alla registrazione di oggi, 8 ottobre 2024, rivelano anche che grande protagonista del Trono Over continuerà ad essere Mario Cusitore. Ci un nuovo colpo di scena perché l’uomo chiuderà la frequentazione con Margherita e il motivo è presto detto. Durante un’esterna Mario e Margherita hanno partecipato ad una serata dove c’era anche Valeria Marini e altre persone note e la dama ha voluto precisare di far parte di Uomini e Donne.

Stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni a Mario Cusitore ha dato molto fastidio il fatto che lei dichiari di far parte del mondo dello spettacolo e infastidito ha deciso di troncare la frequentazione con Margherita Aiello. E non solo, Mario ha anche ballato con Morena. Non è chiaro come si evolverà la situazione tra Mario e Morena Farfante. Nelle scorse registrazioni Cusitore aveva rivelato che i due sono finiti a letto scendendo anche in dettagli intimi che non sono per niente piaciuti alla dama che aveva deciso di chiudere la conoscenza, quest’ultima avrà cambiato idea?

Con le anticipazioni Uomini e Donne 2024 tratte dalle registrazioni di oggi, 8 ottobre 2024, si passa al Trono Classico. Francesca Sorrentino ha portato in esterna Gianmarco, è andato tutto bene si sono trovati in perfetta sintonia e lei lo ha portato a casa sua. Michele Longobardi dopo aver chiuso con Amal ha deciso di continuare la conoscenza con una giovane corteggiatrice Veronica. Tuttavia anche Alessio Pecorelli ha deciso di chiudere con la giovane e per questo Amal è stata eliminata da Uomini e Donne 2024.