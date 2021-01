Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 11 gennaio: Gemma chiama Maurizio ma…

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 11 gennaio

Uomini e donne riparte oggi per una nuova settimana in compagnia del suo pubblico dopo il piccolo antipasto di giovedì e venerdì scorsi. Il programma di Maria de Filippi riprenderà la sua corsa in attesa di una nuova registrazione di domani pomeriggio che potrebbe rivelare qualche notizia in più riguardo a quella che dovrebbe essere la scelta di Davide. Ma da dove si ricomincerà oggi? Sembra che ancora una volta sia Gemma Galgani la protagonista della puntata e tutto perché in queste vacanze ha avuto modo di vedere e sentire poco il suo Maurizio. Dopo lo slancio fisico sembra che tra loro le cose si siano un po’ raffreddate. La dama ammetterà che in questo periodo natalizio ha visto poco Maurizio che è rimasto a casa sua e non ha potuto incontrare la bella torinese per via di una serie di impegni ma a far discutere arriverà un’altra rivelazione.

Le rivelazioni di Maurizio a Uomini e donne sconvolgeranno il pubblico?

Gemma Galgani spiega di aver chiamato il suo cavaliere al telefono e che lui, tutto d’un tratto, ha interrotto la comunicazione. Ma perché? Nelle nuove puntata di Uomini e donne scopriremo che Maurizio aveva ricevuto una visita, un ospite speciale che non poteva lasciare fuori e così ha deciso di chiudere la telefonata in quel modo. Come se non bastasse, verrà presto fuori che si tratta di un’amica speciale che sta attraversando un momento difficile e quindi lui le sta accanto come può. Cosa succederà in studio quando verranno fatte queste rivelazioni? Dall’altro lato abbiamo ancora i giovani del trono classico e, soprattutto, l’indecisione di Davide, la scelta si avvicina per lei?



