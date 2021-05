Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 17 maggio: Giacomo pronto a scegliere?

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 17 maggio

Uomini e donne torna in onda oggi, 17 maggio, per quella che potrebbe essere la settimana decisiva di questa edizione del programma. In molti sono pronti a scommettere che la registrazione di mercoledì sia l’ultima dell’edizione e che quindi andranno in scena gli addii e i saluti di Gemma Galgani ma forse anche dei protagonisti del trono classico che potrebbero tornare in versione coppia. Adesso in molti si chiedono cosa ne sarà di Giacomo che, proprio nelle puntate in onda all’inizio di questa settimana, potrebbe annunciare la sua voglia di scegliere. Fino a qualche giorno fa eravamo convinti che il tronista fosse ancora confuso e, addirittura, poco incline a scegliere, ma solo tra qualche ora, quando lo ritroveremo solo in studio, scopriremo quale sarà il suo destino.

Gemam Galgani chiude la stagione da single?

Dall’altro lato c’è Gemma Galgani. La dama di Uomini e donne continua a creare scompiglio e anche in questa stagione, che si è aperta con l’addio a Nicola Vivarelli, sembra che tutto sia destinato a rimanere come era. Se nel maggio dello scorso anno avevamo ancora la speranza di vederla in giro felice e fidanzata di Sirius, quest’anno le cose sono peggiorate e dopo l’addio di Aldo sembra proprio che questa estate la ritroveremo di nuovo single magari in compagnia delle amiche in giro per le vacanze a meno che non ci sarà qualche sorpresa nella prossima registrazione. Come andrà a finire quindi per la bella Gemma e le sue colleghe?

