Anticipazioni Uomini e Donne oggi 24 ottobre 2024: in studio le coppie di Temptation Island 2024

Come quella di ieri anche la puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 24 ottobre 2024, sarà interamente incentrata su Temptation Island 2024. In studio ci saranno le coppie protagoniste di quest’ultima edizione che si confronteranno rivelando cos’è successo tra di loro dopo il reality. Quali coppie stanno ancora insieme e quali invece si sono lasciate? Ieri c’è stato un duro scontro tra Federica e Alfonso e tra Anna e Alfred con tanto di sfogo della single Sofia che si è sentita e usata e tradita dal ragazzo. Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che oggi dovrebbero esserci in studio le altre coppie.

Dal reality sono usciti insieme e più affiatati che mai Diandra e Valerio, i due insieme da nove anni erano entrati in crisi quando lui aveva manifestato l’intenzione di tornarsene a Brindisi mentre lei con una carriera da veterinaria e da imprenditrice a Roma, dove gestisce un locale, non aveva nessuna intenzione di andarsene. I due però si sono chiariti e trovato un punto di incontro ed il loro amore procede a gonfie vele. Anche Sara e Fabio stanno ancora insieme nonostante lui le avesse confessato un tradimento in diretta, detto chiaramente che non è la donna della sua vita e che non è attratto ne fisicamente ne caratterialmente da lei. Lui si è scusato, ha ammesso i suoi errori ed i due hanno deciso di darsi una seconda possibilità.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 ottobre 2024: scontro tra Titty e Antonio?

Stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi speciale Temptation Island 2024 c’è molta attesa per la coppia formata da Titty e Antonio. I due pronti al grande passo del matrimonio hanno deciso di mettersi alla prova nel reality dei sentimenti e sin da subito il 30enne napoletano ha confessato di non essere attratto dalla ragazza e di non amarla più. Si è legato moltissimo alla single Saretta tanto da iniziare a flirtare con lei fino a dichiararle di essersi preso una cotta. Per la prima volta nella storia del programma, però, la tentatrice ha risposto dangogli un enorme palo, gli ha detto di provare per lui solo sentimenti di amicizia ed ha abbandonato il villaggio.

Ad Uomini e Donne si parlerà anche della coppia di Temptation Island 2024 formata da Millie e Michele. I due sono usciti separati per divergenze caratteriali, nonostante l’eccessiva esuberanza la ragazza pur instaurando un bel legame con il single Alex ha sempre dichiarato di amare il suo ragazzo nonostante tutto. Lei voleva andare a convivere, e magari in un prossimo futuro crearsi una famiglia con dei figli. Da parte sua lui voleva andare più cauto. Si sono lasciati ma entrambi hanno confessato di amarsi ancora: sono ritornati insieme?

Spazio avranno, infine, nella puntata speciale di Uomini e Donne di oggi dedicata a Temptation Island 2024 anche Mirco e Giulia. Durante il percorso Mirco ha compreso di non essere più innamorato della sua ragazza, ha iniziato una conoscenza con la single Alessia che piano piano si è trasformata in un vero e proprio flirt. Durante il falò di confronto mentre Giulia nonostante tutto si è dichiarata ancora innamorata e avrebbe voluto uscire con lui, Mirco ha preferito troncare per poi andare subito da Alessia a chiederle di uscire. Mirco e Alessia stanno ancora insieme un mese dopo la fine del reality.