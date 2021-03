Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 8 marzo: Maria voleva Armando ma…

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 8 marzo

E alla fine sembra che ancora una volta Uomini e donne sia pronto a regalarci una settimana da urlo tra polemiche, attacchi e nuovi scontri. Il trono over e il trono classico, mixati insieme, stanno regalando importanti riscontri a Canale5 e ai piani alti della redazione di Maria de Filippi e siamo sicuri che sarà così anche in questi ultimi mesi di programmazione, ma fino a dove si spingeranno i suoi protagonisti? Al momento sembra che i punti salienti delle nuove puntate siano ancora legati ai personaggi storici e, in particolare, a Riccardo Guarnieri, Roberta di Padua e Armando Incarnato. I primi due sono andati incontro ad una vera e propria scelta e forse proprio oggi ne scopriremo e capiremo i risvolti dopo che venerdì li abbiamo lasciati alle prese con quella che sembra una vera e propria dichiarazione d’amore, ovvero il momento in cui lei ha affermato di amarlo e lui ha rivelato di ricambiare.

Armando pronto a voltare pagina con Maria, anzi no…

Sullo sfondo rimane Armando Incarnato visto che la bella Maria Tona ha rivelato di essere stata interessata a lui, almeno all’inizio, quando, arrivata a Uomini e donne lo ha guardato e ha pensato subito di avere davanti un uomo affascinante che, però, da cattivo padrone di casa, non l’ha degnata di uno sguardo. Questo è quello che recrimina al napoletano che, forse, è stato troppo impegnato con la questione Roberta alla quale ha rinfacciato il fatto di non avergli dato un’occasione forse per la certezza di trovare un interesse dall’altra parte. Come finirà adesso sia per lei che per Armando che dovrà rinunciare a vedere Roberta in studio?



