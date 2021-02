Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 25 febbraio: sabotaggio di Tina a Gemma?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 febbraio

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne quello di oggi, venerdì 25 febbraio, alle 14.45 su canale 5. Dopo la puntata dedicata prevalentamente alla segnalazione sul cavaliere Roberto, oggi dovrebbe andare in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 16 febbraio. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la puntata dovrebbe così aprirsi con la presentazione di due nuove dame, Isabella e Elsa. Quest’ultima racconterà di conoscere Gemma Galgani perchè, avendo vissuto a Torino, aveva la dama come cliente della profumeria in cui lavorava. La puntata, poi, dovrebbe continuare proprio con Gemma Galgani. Quest’ultima dovrebbe entrare in studio sulle note di “Sincerità” di Arisa. La dama si sfogherà parlando di Maurizio che ha deciso di chiudere con lei dopo essere stato colpito dalla dama Paola e su Tina Cipollari che, nel corso dello spazio dedicato alla dama di Torino, darà vita ad un nuovo siparietto.

Tina Cipollari e Gemma Galgani: siparietto in regia

Tina Cipollari e Gemma Galgani, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, dovrebbero dare vita ad un inedito siparietto nella puntata di Uomini e Donne di oggi. Durante il momento dedicato alla dama di Torino, la Cipollari salirà in regia, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, chiudendole il microfono e cammuffando la voce. La puntata dovrebbe continuare con l’ingresso in studio dei tronisti Massimiliano, Samantha e Giacomo. Al centro dello studio, inoltre, tornerà a sedersi anche Riccardo Guarnieri che è uscito a cena con Antonella. Tuttavia, si tornerà a parlare del suo rapporto con Roberta Di Padua. La dama spiegherà che, la scorsa volta, non avrebbe voluto chiudere aggiungendo di averlo fatto perchè non si sente desiderata. Le parole della dama faranno infuriare Riccardo che, in occasione del giorno di San Valentino, le ha anche mandato dei messaggi per farle capire il proprio interesse. Tra i due, in studio, ci sarà un duro botta e risposta che si concluderà con la decisione di vedersi a cena per chiarirsi definitivamente.



