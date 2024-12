Mancano ancora diversi giorni per vedere le nuove puntate di Uomini e Donne, che tornerà su Canale 5 a gennaio 2025. Tuttavia, alcune anticipazioni hanno già acceso l’interesse del pubblico, soprattutto per quanto riguarda il trono di Martina De Ioannon. La tronista, che sta appassionando sempre più gli spettatori, è stata vista in esterna sia con Ciro Solimeno che con Gianmarco Steri. Anche se non è ancora stata comunicata una data ufficiale per la ripresa del programma condotto da Maria De Filippi, è certo che le nuove puntate di Uomini e Donne verranno trasmesse dopo l’Epifania, ovvero il 6 gennaio 2025.

Quando sono le registrazioni di Uomini e Donne? Anticipazioni puntate gennaio 2025/ Scelta di Martina vicina

Stando a quanto è trapelato della anticipazioni delle puntate di gennaio 2025 di Uomini e Donne, Martina andrà a Napoli da Ciro per convincerlo a tornare nel programma e non mettere fine al loro percorso. Nell’ultima puntata andata in onda prima delle feste, il giovane partenopeo aveva lasciato lo studio dopo aver visto l’ennesimo bacio tra la tronista e Gianmarco. Nonostante il gesto a sorpresa di Martina, Ciro sembra ancora pieno di dubbi. Alla fine, accetterà di tornare a corteggiarla, ma è convinto di non essere la scelta. Secondo lui, Gianmarco è una sicurezza, mentre con lui sarebbe un salto nel buio, senza troppe certezze.

Uomini e Donne, anticipazioni puntate gennaio 2025: Ciro netto con Martina, Gemma furiosa

Nelle puntate di gennaio 2025 di Uomini e Donne, il pubblico avrà modo di vedere Ciro sempre più fermo e netto nei confronti di Martina. Secondo il corteggiatore, la tronista avrebbe già una scelta precisa in mente e starebbe solamente ‘allungando il brodo’. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, De Ioannon avrebbe smentito il ragazzo, affermando di non avere ancora le idee chiare e ribadendo che la sua sarà una scelta solo di cuore, e non di testa. Anche i telespettatori sembrano essere della stessa idea di Ciro, dato che in tanti vedono un trasporto maggiore nei confronti di Gianmarco. Addirittura, alcuni utenti hanno già iniziato a chiedere a Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne di scegliere Ciro come prossimo tronista.

Le puntate di gennaio 2025 di Uomini e Donne non avranno come unica protagonista Martina De Ioannon. I fan sono curiosissimi di vedere in scena quanto già emerso dalle anticipazioni, come l’uscita di Michele Longobardi, cacciato dopo essere stato beccato a frequentare contemporaneamente un’ex corteggiatrice. Non solo, ci sarà anche uno scontro infuocato tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, scatenato dalle dichiarazioni dell’opinionista durante la sua intervista a Belve.