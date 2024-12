Scoppia la lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne: scontro per l’intervista dell’opionionista a Belve

Martedì scorso è andata in onda una nuova puntata di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani ed è stata ospite anche Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne ed eterna rivale di Gemma Galgani. Ebbene oggi, martedì 17 dicembre 2024, si sono svolte le nuove registrazione del dating show di Canale5, le prime dopo la messa in onda delle intervista e pare che la dama torinese non abbia affatto gradito le dichiarazioni di Tina.

Stando alle anticipazioni su Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni, infatti, è scoppiata una nuova lite in studio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non sono noti molti dettagli solo che sono volate parole grosse e che la dama non ha gradito alcune dichiarazioni dell’opionista, soprattutto quelle con riguardo alle sue frequentazioni ed alcuni insulti ed epitati pesanti che le ha rivolto. Ed a proposito di nuove frequentazioni, Gemma dopo aver chiuso la conoscenza con Fabio Cannone, che è rimasto nel parterre, sta conoscendo un nuovo cavaliere anche se non si sanno ulteriori dettagli.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani a Belve: “Gemma Galgani? È una donna inutile”

Ed in effetti se si riascoltano le dichiarazioni di Tina Cipollari su Gemma Galgani a Belve non stupisce che tra le due sia scoppiata la lite. L’opinionista di Uomini e Donne ha dichiarato: “È una donna inutile. Mi fa tenerezza, all’inizio credevo che giocasse ma penso che sia proprio così. Si può cercare un uomo così giovane a 70 anni? Si può pensare al sesso in maniera così accanita?” E subito dopo ha aggiunto: “A microfoni spenti ho detto tante battute pesanti che facevano ridere ma che non andavano bene per quella fascia oraria. Spesso mi chiudono il microfono”.