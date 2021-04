Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina: “Stai prendendo in giro Aldo…”

Gemma Galgani ancora protagonista di Uomini e Donne dopo aver conosciuto Fabrizio, l’attore che ha finto di essere un suo pretendente. “Ho capito subito che l’arrivo di Fabrizio era nato da un’iniziativa di Tina Cipollari. Ma cosa vuole dimostrare? Non siamo all’asilo e non sono un topolino da attirare con un pezzo di formaggio. Se dovesse piacermi un uomo più giovane non avrei problemi a dirlo”, ammtte Gemma Galgani dietro le quinte. La dama di Torino, poi, raggiunge il centro dello studio sulle note di Maracaibo. Tina Cipollari, dopo i collegamenti da casa, presente in studio, commenta così la scelta musicale: “Avevo pensato ad una canzone dal titolo ‘A chi la do stasera’, ma è stata censurata”. “Bentornata Tina, conosco la canzone”, dice Gemma. “Grazie, vedo che sei tornata alle origini indossando nuovamente le ballerine”, dice ancora la bionda opinionista.

Gemma Galgani e Aldo, Tina Cipollari furiosa

Gemma Galgani sta continuano a conoscere Aldo che raggiunge il centro dello studio sfoggiando il suo sorriso. Tina Cipollari, però, smonta subito il suo entusiasmo: “Non c’è niente da sorridere perchè ti sta prendendo in giro”, afferma la bionda opinionista. “Non mi sta prendendo in giro”, ribatte il cavaliere. “Stai prendendo in giro Aldo perchè lo tratti come un amico. Alzi la mano chi è d’accordo con me”, dice ancora Tina rivolgendosi al pubblico a cui ordina di applaudire tutte le volte che dice qualcosa. Aldo e Gemma ribadiscono di essere interessati l’uno all’altra e, in studio, si scambiano anche dei regali. “Vi siete messi d’accordo?”, chiede la Cipollari che ribadisce di non credere alla frequentazione.

