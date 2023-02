Uomini e donne, anticipazioni registrazione 11 febbraio/ Federico giunge alla scelta

Uomini e donne, Federico Nicotera é prossimo alla scelta: parola di Maria De Filippi

Tra le nuove vicende di Uomini e donne, Federico Nicotera si rivela prossimo alla scelta, al termine di un trono classico che lo ha visto conteso tra Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli. E a dichiararlo vicino alla puntata finale della scelta é la conduttrice del dating show, Maria De Filippi. O almeno questo é parte integrante delle anticipazioni TV che fornisce online la pagina social Uomini e donne classico e over relativamente alle registrazioni della nuova puntata del dating show, tenutesi l’11 febbraio 2023. Gli spoiler TV indicano che nella settimana in cui é attesa la ricorrenza festiva di San Valentino é prevista la registrazione della scelta di Federico Nicotera, così come spifferato al rientro in studio dalla De Filippi: “Maria ha detto che Federico sceglierà la prossima settimana, ma al momento non c’è nessuna registrazione confermata per giovedì.”. Ma non é tutto. Per la quota trono classico, Federico inaspettatamente non rincorre Alice che lei esce di scena per via di un ballo che lui riserva alla rivale in amore, la bionda corteggiatrice Carola Viola Carpanelli. Solo all’incirca venti minuti dopo l’uscita di scena della mora, quando Maria De Filippi lo incalza sul suo stato d’animo, Federico corre da Alice, fuori dallo studio. Che il trono di Federico Nicotera sia a rischio chiusura anticipata non si fa un’ipotesi azzardata, soprattutto alla luce delle uscite di scena da Uomini e donne di Carola e Alice, avvicendatesi nelle ultime registrazioni.

Federico riesce a rivedere in trasmissione Carola, dopo averla raggiunta in privato e convinta al confronto in studio, non avendo al contempo portato in esterna Alice. “Federico è andato a riprendere Carola nel suo hotel ma non la trova. Chiama sul telefono della redazione ma lei non risponde all’inizio, alla fine risponde lei gli risponde: ma che vuoi? -svelano gli spoiler-. I due discutono, lui gli dice: eh tu ti stia facendo i cavoli tuoi per Roma. Io sto qui per parlarti. Lei: dopo tutto quello che hai fatto? Lui conclude dicendole: sai dove trovarmi. Cioè in trasmissione”. In studio, inoltre, Carola Viola Carpanelli ammette di non voler rimanere oltremodo in studio, certa che lui si sia recato da lei “solo per ripulirsi la faccia per tutte le cose che ha detto. Tutti iniziano a dire che Carola è interessata solo ai social e che di Federico non le interessa nulla”. A schierarsi contro la bionda corteggiatrice é in particolare l’opinionista Gianni Sperti. E se Carola si direbbe dubbiosa rispetto all’interesse per la sua persona da parte di Federico, Alice invece sembra molto soffrire l’idea di contendersi le attenzioni di Federico: “Alice esce per un attacco d’ansia, lui la insegue quando Federico si alza, anche Carola si alza perche “non aveva senso che restasse senza di lui” e Tina si scaglia

contro di lei”.

Carola é innamorata di Federico? Le esterne di Uomini e donne

Ma le anticipazioni di Uomini e donne non finiscono qui. Questo, perché, poi, nonostante la recente uscita di scena, poi, Carola Viola Carpanelli svela di essere legata a Federico Nicotera da un suo sentimento, ma “Maria dubita che lei voglia costruirsi qualcosa di serio”.

Al centro studio non presenzia e non fa parlare di sé la neo tronista, Nicole Santinelli.

Poi é la volta dell’altra tronista, Lavinia Mauro, contesa tra i corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli.”Lavinia ha fatto 2 esterne- fanno sapere le anticipazioni tv- la prima con Corvino: lei ha fatto una sorpresa a lui in un posto a Roma e gli ha voluto raccontare l’esperienza traumatica con il suo ex che racconta sempre (ha voluto spegnere le telecamere però)”. Il moro, Alessio Campoli dimostra di nutrire un forte interesse nei suoi riguardi, riservandole un videomessaggio in cui lui le dice che nonostante lui a “volte non riesca a esprimersi, è molto contento di ricevere le sue attenzioni. Si vedono e si baciano per tanto tempo”. La vicinanza di Corvino emoziona la tronista, che poi, però, subito dopo si concede un ballo con Alessio Corvino. Un gesto che infastidisce non poco Campoli.

