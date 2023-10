Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 13 ottobre: primo bacio per Cristian Forti?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 13 ottobre

La macchina di Uomini e Donne non si ferma e, in attesa delle nuove puntate in tv, continuano le registrazioni. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, oggi venerdì 13 ottobre, tornano in studio non solo le dame e i cavalieri del trono over, ma anche Cristian Forti, Brando e Manuela Carriero del trono classico. Occhi puntati sul trono di Cristian e Manuela. Se, infatti, Brando sembra concentrato soprattutto sulla conoscenza con Beatriz con cui c’è stato anche un bacio, Cristian e Manuela sembrano ancora in alto mare. Il tronista è uscito con tante bellissima ragazze, ma finora non ha ancora trovato quella con la quale lasciarsi andare totalmente. Accadrà nel corso della registrazione di oggi?

Discorso diverso, invece, per Manuela Carriero. La tronista, nelle ultime settimane, aveva scelto di uscire con Carlo e Michele. Con quest’ultimo, però, ci sono state diverse incomprensioni e, nella scorsa registrazione, di fronte ad una serie di critiche ricevute dal corteggiatore, aveva deciso di eliminarlo. La tronista sarà rimasta ferma sulla propria posizione o sarà tornata sui suoi passi?

Nuova conoscenza per Gemma Galgani?

Sono tante, invece, le dinamiche del trono over. Una su tutte, quella di Gemma Galgani. La dama è nuovamente alla ricerca di un cavaliere dopo la scelta di Maurizio di chiudere definitivamente la loro frequentazione. Per la dama di Torino arriverà un nuovo cavaliere? Continua, invece, la frequentazione tra Maurizio e Donatella che hanno ritrovato l’armonia dopo un momento di crisi. Al centro della puntata, inoltre, potrebbe esserci anche Roberta Di Padua che sta uscendo con Ermes con cui, però, dopo un solo appuntamento, c’era stata una discussione a causa della poca intraprendenza di lui.

E’ ufficialmente alla ricerca della donna della sua vita Gero Natale che ha deciso di chiudere la conoscenza con Angelica che, a sua volta, così come Cristina, Romina, Claudia e Barbara De Santi non ha ancora trovato il principe azzurro.











