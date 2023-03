Uomini e donne, anticipazioni registrazione 18 marzo/ Scelta a rischio per Lavinia

Uomini e donne, le anticipazioni della puntata registrata il 18 marzo vedono Lavinia Mauro rischiare il trono

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento di Uomini e donne, con Lavinia Mauro che rischia il trono classico. Stando alle ultime anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over a cura di Lorenzo Pugnaloni, relativamente alla registrazione del programma sui sentimenti del 18 marzo 2023, Lavinia Mauro potrebbe rischiare la chiusura anticipata del trono, in particolare nell’ipotesi di un ritiro da Uomini e donne.

“Lei era veramente bella e indossava un vestito fucsia – si apprende dagli spoiler TV della tronista in carica a Uomini e donne- ha fatto due esterne di cui una con Alessio il moro dove lei si è aperta raccontandogli dei blocchi che lei ha (ansia ecc..) e alla fine si sono baciati”. Insomma, l’esterna con Alessio Campoli, per Lavinia Mauro, si direbbe “al bacio” tra complicità e passionalità, e l’effusione amorosa non manca, poi, neanche alla nuova esterna che la tronista vive con il biondo tra i due corteggiatori, Alessio Corvino. Nonostante i due litighino in esterna: “La secondq esterna é con Alessio il biondo, inizialmente hanno litigato, però poi è scattato il bacio”. Ma le brutte sorprese per i fan dei due protagonisti dell’attesa scelta voluta dall’occhio pubblico di Lavinia a Uomini e donne non finiscono qui. Perché al rientro in studio, Alessio Corvino diventa oggetto di segnalazioni esterne, che ne compromettono la reputazione di corteggiatore al cospetto della tronista. Si tratta di indiscrezioni riprese dall’opinionista a lui avverso, Gianni Sperti: “Quando è sceso in puntata è uscito nuovamente il discorso delle segnalazioni, rimarcato anche da Gianni”. Si vocifera che al compleanno di un amico di Alessio (il biondo) avrebbe presenziato l’ex storica del corteggiatore. Un particolare che indispettisce Lavinia Mauro, la quale palesa di non fidarsi del “biondo”. Che Lavinia Mauro possa rinunciare alla scelta chiudendo il trono classico con un ritiro, non si direbbe azzardata. Questo, per effetto della “sfiducia” della tronista ai danni del biondo Corvino, preannunciato prescelto dal web. “Della scelta non si è detto nulla”, si anticipa, in aggiunta. E neanche della neo tronista di Uomini e donne, Nicole Santinelli, si rilevano anticipazioni.

Mentre la new entry tra i tronisti a Uomini e donne, Luca Daffré, registra la candidatura via chiamata alla Redazione del format di 1.200 RAGAZZE “e lui ne seleziona 50”, visionandone le clip di presentazione. Il tronista si rende poi protagonista di due esterne: una con la corteggiatrice Alessandra e l’altra con una neo corteggiatrice.

Al trono over di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri…

E a Uomini e donne non manca neanche lo spazio per il Trono over. Si parte con Gemma Galgani: “lei e Silvio realizzano un’esterna in un centro benessere dove Silvio le chiede delle attenzioni, ma Gemma non si sbilancia” Sulla scia dell’allontanamento tra i due Silvio, inizialmente, sempre restio a voler tentare il chiarimento per un riavvicinamento a Gemma. “Però alla fine hanno ballato insieme e si sono “riappacificati””.

E anche per i fan di Riccardo Guarnieri, ci sono delle novità. L’ex storico di Ida Platano decide di tenere in studio, a Uomini e donne, Valentina, una nuova corteggiatrice dal manifesto interesse verso di lui. Lei ha 31 anni e riesce ad aggiustare un ballo con il protagonista over di Uomini e donne.











