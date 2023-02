Uomini e donne: anticipazioni registrazione 19 febbraio/Carola si dichiara a Federico

Uomini e donne, le anticipazioni TV delle registrazioni datate 19 febbraio 2023: Federico Nicotera sceglie Carola?

Proseguono le vicende di Uomini e donne, che tra le novità del trono over e il trono classico vede Carola Viola Carpanelli registrare una dichiarazione d’amore destinata Federico Nicotera. Così come anticipato da Uomini e donne classico e over online, relativamente alla nuova puntata del dating show di Canale 5, registratasi il 19 febbraio 2023 e in quel di Roma.

Al rientro nello studio del dating show di Canale 5, si apprende che Federico Nicotera abbia avuto delle accese discussioni con le corteggiatrici Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani. Ai conflitti, tuttavia, segue una lettera in cui la bionda Carola, al destinatario tronista in carica, Nicotera, fa sapere di essere innamorata di lui e di amarlo. Una lettera che, a quanto pare, convincerebbe il tronista sul conto della bionda pretendente. Tanto che Federico poi si dice pronto alla scelta. “Federico dopo la fine della registrazione scorsa è andato in camerino prima da Alice e poi da Carola. Discussioni a non finire…-si apprende dagli spoiler TV di Uomini e donne-. Alice ha anche detto che è sicura che tanto lui sceglierà Carola”. Quindi, le delucidazioni sulla dichiarazione d’amore:

“Carola si è dichiarata apertamente a lui

scrivendogli una lettera in cui dice che

lo ama e che prova dei sentimenti.

Federico dice di essere pronto per la

scelta”.

A dare voce alla lettera é la conduttrice Maria De Filippi e Carola si commuove, esplodendo in un pianto liberatorio. Federico Nicotera mostra alla giovane la sua vicinanza in un ballo che lui le chiede e lei glielo concede. Anche Alice spende lacrime e a confortarla é l’opinionista in studio, Gianni Sperti. Dal suo canto, inoltre, il tronista si dichiara particolarmente felice della lettera della bionda. Ma che sia la mora corteggiatrice, la sua scelta?

L’altra tronista in carica, Lavinia Mauro,

porta in esterna solo Alessio Campoli e

in studio si lamenta che Alessio Corvino non le abbia rivolto alcun gesto di attenzione per la ricorrenza di San Valentino. Il biondo si difende, dichiarando che é solito festeggiare la ricorrenza festiva degli innamorati solo quando é in coppia. “Si evince che comunque Lavinia è ancora in alto mare per la scelta”, proseguono le anticipazioni di Uomini e donne. Dell’altra tronista in carica, Nicole Santinelli, invece non vi é alcuna menzione, in puntata.

Al trono over, Riccardo e Gemma…

Spazio, poi, al trono over e i suoi protagonisti. Riccardo Guarnieri corteggia Cristina, che al centro studio riserva al tarantino un due di picche e il motivo é il napoletano, Armando Incarnato: Riccardo ci prova con Cristina, le porge dei fiori al centro studio, ma lei rifiuta di instaurare con lui una frequentazione intima. Quindi lei ribadisce di provare un interesse solo nei riguardi di Armando Incarnato. Riccardo non demorde, però, incalzandola sulla chance di una uscita, “neanche per un caffè?”, e lei risponde con un sonoro “no”. Insomma, Riccardo Guarnieri si becca un due di picche. Ma non é tutto. Per la quota over, “Gemma Galgani sta conoscendo un signore del parterre di nome Silvio e tra i due sembra che stia andando tutto per il verso giusto”.

