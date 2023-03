Uomini e donne, anticipazioni registrazione 19 marzo/ Lavinia piange: addio Alessio

Uomini e donne: le anticipazioni TV del 19 marzo 2023, con Lavinia Mauro a rischio chiusura del trono

Prosegue l’appuntamento con Uomini e donne, alla nuova puntata che vede Lavinia Mauro rischiare il trono, con un’uscita di Alessio Corvino del tutto inaspettata. Alle registrazioni datate 19 marzo 2023, il biondo corteggiatore Alessio Corvino non si presenta in studio. Questo, dopo che nella registrazione precedente Lavinia ha ballato con il rivale moro corteggiatore, Alessio Campoli: “Alessio Corvino non si è presentato in studio dopo che nella registrazione di ieri la tronista Lavinia ha ballato con Alessio il moro e Corvino è uscito dallo studio ed è andato in camerino”. Nonostante la manifesta volontà della tronista di un chiarimento, alla fine, Lavinia Mauro non é riuscita a raggiungere la pace con il biondo, palesandosi in un forte stato di crisi e il suo trono ora si direbbe più che mai a rischio chiusura anticipata al netto di una scelta: “Sempre ieri Lavinia lo ha raggiunto e si è messa a piangere dicendo che è stanca che sia sempre lei a rincorrere lui”. Alla nuova puntata di Uomini e donne registrata il 19 marzo 2023, così come anticipato da Uomini e donne classico e over di Lorenzo Pugnaloni via social, quindi, Alessio Corvino non si presenta in studio: “Oggi lui non c’era”.

Ma non é tutto. “Lavinia ha detto che si aspettava che il biondo non si sarebbe

presentato, conoscendo come è fatto, ma ci è rimasta molto male quando Maria De Filippi le ha detto che non c’era”. Da qui, quindi, piomba il rischio chiusura del trono anticipata e il conseguente annullamento della scelta, che la tronista potrebbe aver fatto ricadere sul biondo: “Lavinia ha

precisato che prima delle segnalazioni lei era comunque in dirittura di arrivo per la scelta. A quel punto Campoli è

intervenuto dicendo: e se lui non torna che facciamo? Come per dire che è rimasto solo lui. E Lavinia ha risposto: vediamo”. Tuttavia, inoltre, la tronista tiene a precisare che non tenterà oltremodo un riavvicinamento al biondo, se non ad una condizione: “Lei ha comunque detto che non andrà a cercare Corvino e che

dovrà essere lui a tornare e chiederle scusa”.

Per la quota trono classico, poi, l’altra tronista Nicole Santinelli registra una new entry, un nuovo corteggiatore

“che sembrava tutto perfetto e l’opinionista Tina Cipollari ci ha scherzato un po’ su questo”. Quindi, la tronista Lavinia Mauro ha muove una battuta sibillina, che potrebbe alludere ad uno dei suoi corteggiatori, Alessio Corvino o Alessio Campoli: “anche a me

uno si è presentato così e poi è scappato”. Ma quali risvolti registrano le due esterne? “Nicole si è trovata bene con entrambi i corteggiatori. In studio Cristian è apparso un po’ deluso/infastidito ma non è

intervenuto”.

Per la quota trono classico, inoltre, il tronista Luca Daffré registra delle esterne con delle

“corteggiatrici nuove e un’altra con la

ragazza che ha già portato”. Tra le giovani viene lamentato che “lui sia

un po’ superficiale e che non faccia loro

delle domande per conoscersi meglio”. Insomma, anche il trono maschile sembra scricchiolare e si direbbe a rischio chiusura, dal momento che sembrano esservi i presupposti per un ritiro di molte tra le corteggiatrici di Luca. Che Daffré possa vedersi impossibilitato a raggiungere il giorno della scelta tra le due corteggiatrici favorite?

Tra gli over di Uomini e donne, Paola é accusata di…

Chissà. Anche per la quota trono over, si anticipano delle novità. “Paola è stata accusata da Armando Incarnato di avere un agente/manager ed è nata una polemica lunghissima”. Insomma, la dama potrebbe vedersi costretta a lasciare lo studio di Uomini e donne, per effetto dell’accusa choc del napoletano che compromette la veridicità del sedicente interesse di lei alla partecipazione al programma per la ricerca dell’amore. Che Paola sia a Uomini e donne, perché alla ricerca di visibilità, come fonte di business? Tra gli over, inoltre, dopo un tentennamento arriva la quiete tra Gemma Galgani e il pretendente Silvio: “lui

vorrebbe chiudere ma i due hanno deciso di darsi un’altra settimana per vedere come vanno le cose”.











