Uomini e donne, anticipazioni registrazione 3 febbraio/ Addio Carola, Gloria e…

Uomini e donne, le anticipazioni TV del trono over e il trono classico delle riprese datate 3 febbraio 2023: Federico Nicotera rischia la chiusura del trono?

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con la nuova puntata che segna tre addii al programma, Carola Viola Carpanelli, Biagio Mauro e Gloria Nicoletti. O almeno questo é stando alle anticipazoni che via social riprende Uomini e donne classico e over, relativamente alle registrazioni della puntata del 3 febbraio 2023.

Le anticipazioni choc svelano che, al rientro in studio, per la quota trono classico di Federico Nicotera Carola Viola Carpanelli decide spontaneamente di abbandonare il programma. Questo in reazione ad una scelta del tronista, quella di portare in esterna la rivale corteggiatrice mora, Alice Barisciani: “Federico ha deciso di portare in esterna Alice soltanto, oltretutto di

sua spontanea volontà ha fatto una

sorpresa a lei. Per questo Carola ha deciso di andarsene”. A questo punto la conduttrice Maria De Filippi si chiede e chiede a Federico Nicotera se il tronista intenda proseguire il trono classico dal momento che segna una sola corteggiatrice in presenza. La risposta? Federico non esclude che possa provare a riportare a Uomini e donne la bionda Carola. Non sa ancora per certo se proverà a farla tornare sui suoi passi. Che il trono classico per lui sia a rischio chiusura anticipata, con una scelta di circostanza?

Tra i tronisti in carica, non c’é spazio per Lavinia Mauro e Nicole Santinelli. Federico Nicotera si concede un ballo con Alice, oltretutto. E Carola è ormai “convinta che la scelta sarà Alice, sia perché lui ha fatto la sorpresa alla mora, sia perché ormai lui balla soltanto con la rivale. Si è messa a piangere e se ne è andata” proseguono le anticipazioni. Questo, dopo che la bionda chiede a più riprese a Federico se il tronista abbia la scelta tra lei e la mora, senza avere risposte.

Per la quota trono over, l’addio di Biagio Mauro é preannunciato da una “cacciata” di Maria De Filippi. Biagio vorrebbe uscire con la dama Gabriella e si apparta fuori dallo studio con lei per parlarle. Presenziano in studio 4 dame per Claudio e Biagio invade lo spazio e il tempo del rivale proponendosi per una conoscenza con una delle signore. Claudio é adirato. A questo punto interviene la conduttrice, provocando l’uscita di scena di Biagio, “costretto al ritiro” da Uomini e donne: “Maria si è lamentata con Biagio, visto che fa credere alle donne di essere il principe azzurro e poi invece… Carla lo ha difeso a spada tratta, dicendo che secondo lei lui non è ancora uscito dal trauma della moglie (essendo vedovo), discussione tra Tina e Biagio. Lui ha detto “se deve passare

questo messaggio non ci sto””. Biagio si alza e lascia il format. Ma non é tutto. Perché il ritirato prova a rientrare in gioco, a Uomini e donne. Rientra in studio e quando Maria gli chiederebbe stizzita il motivo del rientro, lui dichiara di essersi ripreso dal pressing subito in studio. Nel mentre, Carla é in lacrime lamentando che non sia giusto che Biagio sia fuori di scena. Ma la De Filippi non ci sta: “ma è meglio se va fuori visto che fuori è una persona meravigliosa”. Che un nuovo caso extra-TV coinvolga il cavaliere di Uomini e donne? Nel frattempo si registra la “cacciata“.

Gloria Nicoletti va via con Carola Viola Carpanelli e Biagio Mauro: il rientro di Ida Platano a Uomini e donne

Tra gli over é di nuovo scontro, poi, con protagonisti Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri. La dama intende dare l’esclusiva di coppia a Riccardo Guarnieri, ma lui non gliela concede. Lei crolla e minaccia l’addio, ma lui l’abbraccia chiedendole di restare a Uomini e donne. La dama non riesce a darsi un motivo valido per restare, dal momento che non sente corrisposto dal cavaliere il suo sentimento per lui. Si accende la discussione e lei decide di lasciare il programma. A questo punto Riccardo Guarnieri contesta l’uscita di scena, a suo avviso dettata anche dall’intervista in cui lui torna a parlare dell’ex storica Ida Platano, che ormai da coppia con Alessandro Vicinanza, usando le frecciatine del tormentone in voga di Shakira: “Riccardo ha ribadito che non gli è andato bene che Gloria se ne è andata anche per via di quanto lui aveva dichiarato di Ida nella famosa intervista e del fatto che l’abbia sminuito per ciò, a quel punto Maria è intervenuta dicendo che domani verrà a Ida per chiarire il fatto”.

