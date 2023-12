Uomini e donne, anticipazioni registrazione 20 dicembre 2023: Ida rinuncia a Mario?/ La segnalazione choc

Uomini e donne, dalle anticipazioni sulle registrazioni datate 20 dicembre 2023: Ida Platano riceve una testimonianza choc

Tra le novità prenatalizie di Uomini e donne Ida Platano riceve la notizia di una clamorosa segnalazione ai danni del corteggiatore Mario Cusitore, eppure la tronista ed ex over decide di salvare il corteggiatore. É parte integrante di quanto si apprende dagli spoiler delle nuove registrazioni di Uomini e donne, datate 20 dicembre 2023 e attese nei nuovi appuntamenti TV e streaming del dating-show in onda in chiaro tv e streaming sulle reti Mediaset.

Secondo il reso spoiler lanciato via Instagram stories dal blogger Lorenzo Pugnaloni, al rinnovato rientro nell’Avvento di Natale, nello studio di Uomini e donne, Federico registra una brusca lite con l’opinionista Tina Cipollari: “hanno litigato molto animatamente e alla fine lui decide di lasciare il programma uscendo dallo studio”. E tra i risvolti inaspettati, per la quota dei partecipanti al trono over, poi,

Cristina decide di voler approfondire la conoscenza avviata con Alessandro Vicinanza, storico ex fidanzato della neo tronista in carica, Ida Platano: “lui non solo

continua con lei ma sta uscendo e sentendo

anche Asmaa”. Insomma, sembra proprio che sia all’orizzonte un triangolo amoroso.

In studio non presenzia l’altra ex fiamma di Alessandro, al trono over, Roberta Di Padua

(Questo, dopo che lei ha deciso di chiudere i rapporti con Vicinanza, per poi lasciare il programma). E insieme alla primadonna, risulta assente anche l’altro veterano tra gli over, Armando Incaranto.

Tra i “grandi assenti”, a Uomini e donne…

Per ciò che concerne il trono classico di Uomini e donne, il tronista biondo Brando Ephrikian si aggiunge alla black list dei grandi assenti in studio. E sempre sui tronisti si apprende che Ida Platano sia la destinataria di una segnalazione choc. La resa testimonianza ai danni del corteggiatore Mario Cusitore, che arriva in studio. Si tratta, nello specifico , di una ragazza, la quale fa sapere alla siciliana Ida Platano che con il moro corteggiatore di Napoli i due si sono conosciuti di recente per poi scriversi in privato. Che Mario Cusitore possa nascondere a Ida un flirt top secret con la testimone della segnalazione? Non si fa attendere la scelta di Ida Platano sul da farsi. Il corteggiatore resta in studio per il volere della tronista che si direbbe particolarmente interessata a lui e, tra l’altro, ha portato in esterna sia Mario Cusitore che Ernesto.

E l’altro tronista in carica a Uomini e donne, Cristian Forti, registra due esterne, tra le anticipazioni online: “una con Valentina e una con Virginia”.













